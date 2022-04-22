Данілов детально пригадав, як і де саме почалося російське вторгнення

Секретар РНБО Олексій Данілов пригадав, що вторгнення Росії на територію України почалося о 3:40 в Луганській області на ділянці Мілове.

За його словами, тоді ще вважали, що мета Росії – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей, щоб проголосити їх "республіками". Проте вже через 1 годину 20 хвилин наступ почався скрізь.

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"Я одразу поїхав до президента, там вже був Денис Монастирський, я приїхав другим. Володимир Олександрович був у білій сорочці, і мені це так, знаєте... запам'яталося… Каже: "Ну, що? Будемо боротися!", – пригадав Олексій Данілов.

Що відбувалося за день до вторгнення

Секретар РНБО пригадав, що тоді у них було засідання Радбезу про введення надзвичайного стану. Розглядали також пропозиції воєнного стану. Але у випадку його запровадження Україну могли звинуватити у "провокуванні" російської сторони.

Він зазначив, що тоді також відбулася зустріч із народними депутатами, яка йому дуже запамʼяталася.

"Ми з ними сиділи в кабінеті у голови Верховної Ради. Голови всіх фракцій сидять, кожен пункт розглядають, я на них дивлюся і кажу: "Люди добрі, ви розумієте, що завтра вам треба буде зовсім інше рішення приймати, а ви тут зараз – кома не така, тут треба виправити". Ну, наврочив", – додав Данілов.

А вже наступного дня, коли я зайшов в зал, представляючи указ президента, рішення Ради національної безпеки і оборони про воєнний стан, то зал був такий, знаєте, напружений, він був наелектризований,

– зазначив Олексій Данілов.

За його словами, перші 3 – 4 – 5 днів війни – найскладніші часи. Адже тоді ухвалювали дуже багато фундаментальних рішень.

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