У РНБО нарахували аж 86 потенційних олігархів в Україні

В Україні чимало олігархів. Втім, 20 липня Рада безпеки й оборони зауважила, що під явні ознаки підпадають 86 осіб.

Данілов нарахував в Україні 86 потенційних олігархів Про це повідомив секретар РНБО України Олексій Данилов під час наради з представниками керівних структур України. В її межах було обговорено формування та ведення реєстру олігархів, а також проблемні питання реалізації закону.

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У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Секретар РНБО України зазначив, що нині під перевірку на відповідність критеріям, визначеним Законом, можуть підпадати близько 86 осіб.

За його словами, відповідний Закон введений в дію 7 травня 2022 року, а а 29 червня Володимир Зеленський своїм указом затвердив положення про реєстр олігархів.

Положення визначає реалізацію організаційних засад функціонування системи запобігання надмірному впливу олігархів та порядок застосування заходів впливу до них,

– повідомив Данілов.

Так, за результатами наради дана низка протокольних доручень Кабінетові Міністрів, Антимонопольному комітетові, Службі безпеки та Національному банкові України. Проте, коли повідомлять, хто саме входить до списку олігархів, – поки не відомо.

Українці можуть почути "гучні новини"

20 липня Олексій Данілов також заявив, що незабаром українці можуть почути "гучні новини". Він натякнув, що може йтися про людей, які неочікувано зникли з екранів телебачення та соціальних мереж після 24 лютого. Адже, за його словами, деякі відомі особи зникли не просто так.

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