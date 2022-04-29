Данілов не сумнівається, що Україна переможе Росію: втім, бої будуть складними

Вже 65 добу Україна бореться з Росією, яка повномасштабно вдерлася на території нашою країни. Збройні Сили України дають гідну відсіч ворогу, приближуючи перемогу України.

Втім, попереду ще буде складний бій, і розраховувати, що війна закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов не сумнівається, що Україна переможе Росію

За його словами, з військової точки зору, закінчення війни залежить від української армії. Водночас називати якусь дату закінчення не може.

Більше того, я кажу, що це буде складний бій, і розраховувати, що все закінчиться завтра-післязавтра ми не можемо. Будуть ще бої попереду, які обов'язково наше військо виграє,

– підкреслив Данілов.

При цьому він додав, що політичне врегулювання ситуації залежить від Путіна. Адже президент країни-агресорки може закінчити війну в будь-який момент – підписати капітуляцію, скласти зброю і забрати своїх військових.

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