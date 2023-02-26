Данілов відповів, чому українців не попередили про повномасштабну війну

Після початку повномасштабного російського вторгнення у багатьох людей досі є питання про те, чому не було попереджень про це. На ці питання відповів секретар РНБО Олексій Данілов.

Під час інтерв'ю Олексій Данілов пояснив, що Україна отримувала багато прогнозів щодо російського вторгнення. Однак секретар РНБО наголосив, що війна почалася не 24 лютого 2022 року.

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Були різні прогнози щодо дати вторгнення

Олексій Данілов зауважив, що прогнози щодо російського вторгнення були ще навесні 2021 року, коли Росія стягувала війська до українських кордонів, однак тоді Москва дала задню, заявивши, що це були навчання. Восени Росія знову почала стягувати війська і були прогнози, що повномасштабне вторгнення розпочнеться у листопаді. Потім прогнозованою датою було 15 січня.

Крайня, коли ми зрозуміли, що це було на 22-ге (лютого 2022 року – 24 Канал), це коли ми вже мали після вторгнення картину, карту псковських десантників, однієї з частин псковських десантників, яка безпосередньо мала заходити по тому маршруту, який був на цій мапі. І там були ті дати, коли видають саме ці мапи. І по цих мапах ми розуміли, що вона мала бути видана 20-го числа. І там було написано відповідно 20.02. Такі мапи видаються за день до початку війни. Умовно кажучи, до активних дій. Це було перекреслено і потім була друга дата на цій мапі. Вона у нас є. Це як трофей, один із трофеїв, які є в апараті РНБО,

– пояснив Данілов.

Водночас секретар РНБО наголосив, що 24 лютого – це не день початку війни. Війна почалася у лютому 2014 року, коли Росія вдерлася в Крим. 24 лютого 2022 року почалася нова фаза війни, оскільки росіяни не отримали гідної відсічі й пішли далі.

Також Данілов пригадав, що 23 лютого 2022 року Верховна Рада ввела надзвичайний стан на всій території України через російську загрозу.