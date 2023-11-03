Вони кістками лягають, – Данілов запевняє, що всі на Ставці вірять у перемогу України

На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача всі вірять у перемогу України у війні, розв'язаній Росією. На цьому наголосив Олексій Данілов.

Відповідну заяву секретар Ради нацбезпеки і оборони зробив в ефірі "Радіо Свобода". Він запевнив, що на Ставці немає тих, хто б не вірив у те, що наша держава здобуде перемогу.

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З першого дня стали на захист

Я знаю всіх членів Ставки. Безвинятково. Я можу сказати, я жодного не знаю, хто б не вірив в нашу перемогу. Дивіться, річ у тому, що 90% членів Ставки – це генерали. Генерали не вірять в нашу перемогу?

– наголосив Данілов.

Він підкреслив, що "вони кістьми лягають". Секретар РНБО додав, що вони з першого дня повномасштабного вторгнення стали на захист України разом з усім народом нашої держави.

Те, що є проблеми – так, але це не значить, що ми не віримо в перемогу. Те, що є складності – так, але це не значить, що ми не віримо в нашу перемогу. Те, що є проблемне питання і по постачанню, і по багатьох інших – так, але ми віримо в нашу перемогу,

– наголосив Олексій Данілов.

За його словами, за весь цей час відбулося 114 засідань Ставки. Він зазначив, що фактично кожного п'ятого дня відбуваються збори, на яких розбирають всі складні питання на фронті. Зокрема, мовиться про постачання, набої та інше.

Що передувало коментарю Данілова