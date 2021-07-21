Данилюк: Банкова активно просуває на посаду голови БЕБ підконтрольного їй нинішнього голову ДФС

Влада активно просуває нинішнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника на посаду голови Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив співзасновник Центру національної стійкості і розвитку, ексглава Ради нацбезпеки і Мінфіну, а також кандидат на посаду голови нового органу Олександр Данилюк.

"Який же зараз план у влади? Він дуже простий – провести Мельника, який в даний час є керівником ДФС, – сказав Данилюк під час пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" на тему "БЕБ: черговий каральний монстр або ключ до розвитку країни" в середу.

Він зрозумілий, контрольований, забезпечує виконання політичних замовлень Офісу (президента – 24 канал), саме він бореться з мером Києва Кличко і не бачить ніяких інших проблем навколо,

– додав ексглава РНБО і Мінфіну.

Данилюк нагадав, що в конкурсну комісію з відбору голови нового органу входить 9 людей – троє представників від РНБО, стільки ж від Кабміну, ще троє – від Верховної Ради.

"Це політично залежна конкурсна комісія, там немає міжнародних експертів, як при відборі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", – підкреслив Данилюк.

Він також закликав бізнес активно включитися в цей процес. При цьому Олександр Данилюк назвав 2 головні ризики для нового органу – якщо його очолить "контрольована людина" і якщо інші правоохоронні органи продовжать дублювати повноваження щодо економічних і фінансових злочинів.

Якщо БЕБ очолить контрольована людина з корумпованим минулим, це буде вирок. Але найгірший сценарій – це коли такі структури як СБУ і Нацполіція збережуть свої повноваження (з розслідування економічних злочинів – 24 канал),

– сказав Данилюк.

Як повідомлялося, заявки на участь в конкурсі на голову БЕБ подали 57 кандидатів, в тому числі ексміністр фінансів та ексглава Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк, нинішній голова ДФС Вадим Мельник та колишній в.о. глави ДФС Сергій Солодченко. БЕБ має запрацювати 25 вересня. На наступний день після цього припинить своє існування Державна фіскальна служба, яка вже знаходиться в процесі ліквідації.