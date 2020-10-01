Данія дозволила експлуатацію "Північного потоку-2": є одна умова
Данське енергетичне агентство дозволило експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах. Однак експлуатація можлива лише після виконання умов, прописаних в дозволі на будівництво.
Ввести "Північний потік-2" в експлуатацію зможуть тільки після випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу. Якщо вона буде справною, то Данія використовуватиме газопровід. Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агенства.
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Компанія Nord Stream 2 AG подавала заявку на отримання дозволу на експлуатацію газопроводу ще 18 листопада 2019 року.
Трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 кілометрів для транспортування газу з Росії до Німеччини.
Що відомо про "Північний потік-2"
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія та Німеччина будують через Балтійське море в обхід України ще з 2015 року.
- Наразі його будівництво завершили на 93%. Роботи над газопроводом призупинили через санкції, які США наклали на компанії-підрядники.
- Якщо газопровід добудують, то Україна щороку втрачатиме приблизно 3 мільйони доларів.
- Після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Німеччина заявила, що може зупинити роботу над "Північним потоком-2".
- США хочуть створити коаліцію проти будівництва "Північного потоку-2".
- Німеччина пропонувала Вашингтону виділити до одного мільярда євро на будівництво двох терміналів для американського скрапленого природного газу. Водночас США мали дозволити добудувати "Північний потік".