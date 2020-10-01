Данське енергетичне агентство дозволило експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2" у своїх водах. Однак експлуатація можлива лише після виконання умов, прописаних в дозволі на будівництво.

Ввести "Північний потік-2" в експлуатацію зможуть тільки після випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу. Якщо вона буде справною, то Данія використовуватиме газопровід. Про це повідомляє пресслужба Данського енергетичного агенства.

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Компанія Nord Stream 2 AG подавала заявку на отримання дозволу на експлуатацію газопроводу ще 18 листопада 2019 року.

Трубопровід на данському континентальному шельфі є частиною проєкту, що складається з двох паралельних ниток загальною протяжністю 1230 кілометрів для транспортування газу з Росії до Німеччини.

Що відомо про "Північний потік-2"