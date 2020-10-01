Сполучені Штати Америки та Німеччина не розглядають скасування американських санкцій проти Росії. Раніше німецький уряд пропонував США угоду на один мільярд євро. Все для того, щоб Вашингтон відмовився від санкцій, запроваджених щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

США не ведуть переговори про скасування санкцій, які б дозволили будівництво газопроводу. Про це розповів посол США в Москві Джон Салліван, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Газопровід також створює загрозу для України, а мені відомо, що в Німеччині і в цілому в Європі багатьох хвилює стабільність і економічна життєздатність України. Тому ми продовжуємо закликати до відмови від завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2",

– підкреслив Салліван.

Посол також додав, що нещодавно державний секретар США Майкл Помпео "вкотре прямо сформулював давнє заперечення США проти цього газопроводу, що створює, на наш погляд, ризики для Європи, яка буде ще більше залежати від газу, що надходить з одного джерела".

Що було раніше

Німеччина заявила, що перевірятиме законність американських санкцій проти будівництва "Північного потоку-2". Речник федерального уряду Штеффен Зайберт додав, що уряд має сумніви щодо законності обмежень, які зачіпають інші держави.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що раніше Німеччина пропонувала Вашингтону виділити до одного мільярда євро на будівництво двох терміналів для американського скрапленого природного газу. Водночас США мали дозволити добудувати "Північний потік". Однак ЗМІ запевнили, що таку пропозицію Німеччина висловила ще до того, як стало відомо про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

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