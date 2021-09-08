У Данії мігрантам запропонують працювати, аби отримувати допомогу

Уряд Данії вирішив ввести суворіші правила для мігрантів. Їм запропонують працювати по 37 годин на тиждень, аби отримувати соціальну допомогу. У данському кабміні хочуть наблизити до мінімального кількість заяв про надання притулку.

Міністри кажуть, що нововведення має благородну мету – допомогти з асиміляцією новоприбулих в країні.

До теми У Німеччині затримали понад 200 нелегалів з Іраку, – Бураков про шантаж мігрантами від Лукашенка

Люди матимуть змогу бути корисними, – прем'єрка

Ми хочемо запровадити нову логіку роботи, коли люди мають обов'язок робити внески і бути корисними, а якщо вони не можуть знайти постійну роботу, то їм доведеться працювати за свою допомогу,

– сказала глава уряду Метте Фредеріксен.

Фредеріксен наголосила: те, що Данія протягом багатьох років не вимагала нічого від мігрантів, було помилкою. Ініціатива данського уряду ще має пройти через схвалення парламентом.

Деякі політики розкритикували ініціативу

Не всім, проте, такі плани до вподоби. Представниця лівої "Червоно-Зеленої коаліції" Май Вілладсмен наголосила, що це – помилка.

Я боюся, що це закінчиться соціальним демпінгом, який підтримується державою, і відсилатиме людей на якусь божевільну роботу,

– сказала Віллдасмен.

До кого застосовуватимуть вимоги:

Працюватимуть мігранти, які отримували пільги протягом 3 – 4 років

Також це стосуватиметься тих, хто за тривалий час не вивчив данську мову.

Читайте також Робота знайдеться всім: Німеччина потребує 400 тисяч мігрантів щорічно

Яка ситуація з мігрантами у Данії?

Понад 10% населення Данії – це іммігранти. 58% з усіх мігрантів – представники не західних країн.

План передбачає інтеграцію щонайменше 20 тисяч людей, які зможуть знайти роботу через органи місцевого самоврядування. Як приклади вакансій наводять прибирання на пляжах або у громадських місцях.