Повернувся до війська з-за кордону й мав стати батьком: на фронті поліг штурмовик "Серфер"

На фронті російсько-української війни загинув Даниїл "Серфер" Смирнов. Він став на захист України у 18 років, повернувшись заради цього з-за кордону.

Трагічну звістку повідомила дружина полеглого воїна, Єва "Юнга" Смирнова.

Що написала "Юнга"?

За словами жінки, чоловік загинув 28 серпня, незадовго до народження їхньої дитини. Нині Єва вагітна, а появу на світ їхнього сина очікують уже найближчими тижнями.

"Мій Даня "Серфер" на щиті. Через декілька тижнів має народитися його продовження, наш син, маленький Смирнов. Після цього я помщуся", – написала вона.

До початку служби в Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Смирнов був командиром штурмової групи 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. У складі підрозділу він воював на Донецькому напрямку, зокрема, брав участь у боях поблизу Авдіївки.

Під час одного з бойових зіткнень військовий отримав поранення. Після лікування та проходження реабілітації він повернувся до служби й продовжив виконувати бойові завдання вже у складі Міжнародного легіону ГУР.



"Серфер" та "Юнга" / Фото зі сторінки Єви Смирнової

Прощання із захисником заплановане на 3 вересня в Києві. Заупокійна служба відбудеться у Михайлівському Золотоверхому соборі на вулиці Трьохсвятительській, 8. Після церемонії Даниїла Смирнова поховають на Лісовому кладовищі.

Що відомо про Даниїла "Серфера"?

На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Даниїлу було лише 16 років. В одному з інтерв'ю він згадував, що після початку великої війни чимало чоловіків із його родини долучилися до територіальної оборони.

Сам Даниїл, попри юний вік, допомагав українським військовим на блокпосту неподалік від свого будинку. Пізніше хлопець вирушив до Литви, де продовжив навчання. Батьки хотіли, щоб він зосередився на освіті та опанував англійську мову, однак Даниїл вирішив присвятити себе військовій справі.

На остаточне рішення повернутися в Україну вплинуло поранення його дядька, якого тяжко травмували під час боїв за Бахмут. Після цього Даниїл вирішив залишити навчання в Литві та повернутися додому, щоб допомагати українським військовим.

Позивний "Серфер" військовий обрав через своє захоплення серфінгом. До війни він професійно займався цим видом спорту та навіть брав участь у змаганнях.

Що відомо про "Юнгу"?

Історія дружини "серфера" також пов'язана з військовою службою. Єва працює операторкою FPV-дронів у бойовому підрозділі бригади "Рубіж". До українського війська вона долучилася, щойно досягла повноліття. Єва розповідала, що остаточно визначилася зі своїм рішенням ще задовго до 18-річчя.

Свій повнолітній день народження вона зустріла у Відні, після чого придбала квиток до Києва. Уже після повернення в Україну дівчина приблизно за 1 – 2 тижні підписала контракт і вирушила служити.

Саме під час війни Єва познайомилася з Даниїлом. Згодом їхні стосунки переросли в сім'ю, а тепер подружжя очікувало народження сина. Раніше військовослужбовиця пояснювала, що свідомо обрала шлях захисту України, оскільки хотіла зробити власний внесок у майбутнє країни та забезпечити своїм майбутнім дітям можливість жити в мирній і безпечній державі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телевізійний продюсер і військовослужбовець Володимир Тиртичний, який раніше працював у Starlight Media, загинув під час бойових дій на Донеччині. Майже два роки його офіційно вважали зниклим безвісти.