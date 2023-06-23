Данська та хорватська компанії вироблятимуть в Україні сучасні машини для розмінування територій

Світові виробники машин для розмінування оголосили про локалізацію виробництва своєї техніки в Україні.

Про це у фейсбуці повідомив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський. За його словами, два знакових меморандуми про організацію виробництва в Україні сучасної техніки для розмінування були підписані на полях Ukrainian recovery conference у Лондоні.

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Зокрема, компанія Пожмашина на своїх потужностях готує виробництво у співпраці зі світовим лідером в розмінувальних машинах – данською Hydrema. А підприємство А3ТЕХ-УКРАЇНА домовилось про виробництво обладнання за технологіями хорватської ДОК-ІНГ.

У разі замовлення від держави уряд Данії надасть фінансування, в тому числі грантове, для забезпечення потреб українських служб у такій техніці,

– зазначив Кисилевський.

В Україні вироблятимуть сучасну техніку для розмінування / Фото з фейсбука Дмитра Кисилевського

Він пояснив, що від такого партнерства у виграші будуть всі: іноземці, які отримують нові ринки збуту, й українці, для яких створюються нові робочі місця з гідними зарплатами, а також відбувається виробниче навчання місцевих виробників.



Меморандуми про організацію виробництва в Україні техніки для розмінування були підписані у Лондоні / Фото з фейсбука Дмитра Кисилевського

"Виробнича кооперація з місцевими виробниками або розміщення виробництва в Україні – ось чого ми потребуємо. Локалізація – ключова політика для відновлення економіки", – наголосив заступник голови Комітету ВР з питань економічного розвитку.