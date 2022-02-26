На Дарниці знищили групу російських диверсантів: відео з місця події

Сили Дарницького управління поліції спільно із ЗСУ знищили групу рашистських диверсантів у Києві. Оборона столиці в надійних руках!

Окупанти намагалися прорватися через блокпост у Дарницькому районі Києва. При спробі наступу співробітники поліції та ЗСУ ліквідували групу ДРГ.

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Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. "Слава Збройним силам України! Слава українській поліції!" – підсумував він.

Відео з місця подій зняв поліцейський (18+):

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