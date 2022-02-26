На Дарниці знищили групу російських диверсантів: відео з місця події
26 лютого 2022 , 22:28Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Сили Дарницького управління поліції спільно із ЗСУ знищили групу рашистських диверсантів у Києві. Оборона столиці в надійних руках!
Окупанти намагалися прорватися через блокпост у Дарницькому районі Києва. При спробі наступу співробітники поліції та ЗСУ ліквідували групу ДРГ.
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Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. "Слава Збройним силам України! Слава українській поліції!" – підсумував він.
Відео з місця подій зняв поліцейський (18+):
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