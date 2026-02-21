Донька Медведчука отримала громадянство Росії, не відмовившись від паспорта України
- Дарья Медведчук, донька Віктора Медведчука, отримала російське громадянство під прізвищем матері, маючи при цьому український паспорт.
- Вона є гендиректоркою російських компаній, пов'язаних з віллою Медведчука в окупованому Криму, та є похресницею Путіна і Світлани Медведєвої.
Донька проросійського політика та зрадника Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Росії під прізвищем матері. Водночас дівчина має паспорт України.
Про це повідомили журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на дані податкової Росії.
Як донька Медведчука отримала громадянство Росії?
Згідно з оприлюдненою інформацією, 21-річна Дарья Медведчук отримала російський паспорт у жовтні 2025 року. У документі її оформили за прізвищем Оксани Марченко. Водночас в її українському паспорті вказане прізвище батька.
За даними журналістів, саме Дарья є похресницею російського диктатора Володимира Путіна та дружини заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва Світлани. РосЗМІ повідомляли, що Дарья живе у Москві з 2021.
"Meduza" повідомляло, що того ж року дівчина вступила до Вищої школи економіки за напрямом "Управління бізнесом". У 2025 році вона, як зазначали ЗМІ, закінчила навчання та отримала диплом теж на прізвище Марченко.
Також журналісти із посиланням на ЗМІ повідомили, що 13 лютого 2026 року вона стала гендиректоркою російських компаній "Алмирида Инвестментс" та "Рад-Эв", остання володіє віллою Віктора Медведчука в окупованому Криму.
Що цьому передувало?
Нагадаємо, у квітні 2022 року Служба безпеки України затримала проросійського політика та кума Путіна Віктора Медведчука, який зник з-під домашнього арешту відразу після нападу Росії і переховувався 48 днів.
У вересні 2022 року Україна віддала Росії Віктора Медведчука, і натомість вдалося повернути 200 українських військовослужбовців з полону. Серед звільнених була на той момент вагітна медикиня Яна Мамонова.
До слова, повідомляли, що Оксана Марченко залишила територію України 18 лютого 2022 року. Тоді вона перетнула українсько-білоруський кордон разом з охоронцями та, ймовірно, за сприяння співробітника СБУ.