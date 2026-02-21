Донька Медведчука отримала громадянство Росії, не відмовившись від паспорта України

Донька проросійського політика та зрадника Віктора Медведчука та телеведучої Оксани Марченко Дарья стала громадянкою Росії під прізвищем матері. Водночас дівчина має паспорт України.

Про це повідомили журналісти "Слідство.Інфо" з посиланням на дані податкової Росії.

Дивіться також Навчання дітей Галущенка у Швейцарії: виплили нові подробиці у справі "Мідас"

Як донька Медведчука отримала громадянство Росії?

Згідно з оприлюдненою інформацією, 21-річна Дарья Медведчук отримала російський паспорт у жовтні 2025 року. У документі її оформили за прізвищем Оксани Марченко. Водночас в її українському паспорті вказане прізвище батька.

За даними журналістів, саме Дарья є похресницею російського диктатора Володимира Путіна та дружини заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва Світлани. РосЗМІ повідомляли, що Дарья живе у Москві з 2021.

"Meduza" повідомляло, що того ж року дівчина вступила до Вищої школи економіки за напрямом "Управління бізнесом". У 2025 році вона, як зазначали ЗМІ, закінчила навчання та отримала диплом теж на прізвище Марченко.

Також журналісти із посиланням на ЗМІ повідомили, що 13 лютого 2026 року вона стала гендиректоркою російських компаній "Алмирида Инвестментс" та "Рад-Эв", остання володіє віллою Віктора Медведчука в окупованому Криму.

Що цьому передувало?