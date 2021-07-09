Даша Квіткова напередодні пологів скасувала святкування дня народження: відео

Блогерка Даша Квіткова вже зовсім скоро має народити сина. В п'ятницю, 9 липня, майбутній зірковій матусі виповнюється 23 роки. Дівчина поділилася, що планувала святкувати день народження з друзями, проте все скасувала, бо погано почувається.

Даша поділилася, що це перший день народження, який вона не святкує. Однак дівчина вже нетерпляче чекає на момент, коли побачить свого малюка.

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Даша Квіткова не святкує день народження

В інстаграм-сторіз блогерка розповіла підписникам, що планувала святкувати 23-річчя в компанії друзів. Вечірку хотіли організувати в заміському будинку Квіткової та Добриніна, в який вони переїхали днями. Проте Даша перебуває на останніх днях вагітності й не добре почувається для святкування. Тому все довелося скасувати.

З вчорашньої ночі мене мучать перейми. Болить та ниє все тіло. Проте пологи ще не починаються. Не знаю, коли це станеться. Вперше не святкую день народження. Але буде дуже круто, якщо сьогодні або завтра народиться малюк,

– поділилася Квіткова.

Даша додала, що день вона планує провести вдома. Тепер, коли є власний будинок, у ньому все так, як вона хотіла, блогерка не хоче нікуди йти та просто насолоджується довгоочікуваним переїздом. А в день народження лежатиме на дивані, їстиме піцу та дивитиметься серіали.

Це все, що мені зараз хочеться,

– сказала вона.

Даша Квіткова про скасування святкування дня народження: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, вночі на 30 червня в Даші розпочалися тренувальні перейми. Тоді вона вже хотіла їхати в пологовий будинок, проте все минуло. Квіткова розповідала, що їй вже дуже хочеться швидше народити, щоб початися з сином та стати трішки легшою. Дівчині надзвичайно важко носити себе.