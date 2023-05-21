Доньку Навального запросили виступити в університеті Джорджтауна: студенти протестують

Дашу Навальну запросили виступити на випускному 2023 року Джорджтаунського університету. Студенти висловили своє обурення та закликали скасувати запрошення.

Присутність на випускному доньки російського "опозиціонера" Алєксєя Навального не сподобалася випускникам. Вони пригадали заяви її батька про окупований Крим.

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Адміністрацію вишу засипали листами

Відомо, що 22-річна Даша Навальна, котра здобуває освіту на бакалавраті з психології у Стенфордському університеті, отримала запрошення. Вона мала бути присутня під час церемонії вручення дипломів у "Школі дипломатичної служби Джорджтауну".

Вона мала буцімто розповісти тим, хто закінчує виш, про свободу слова. Але студентам не сподобалося, що для цього обрали саме доньку Навального.

Студенти буквально засипали адміністрацію університету листами. Крім того, вони підписали петицію, в якій висловили протест перед виступом чергової "хорошої росіянки".

Пригадали заяви про Крим

У петиції нагадали, що Навальний далекий до звання опозиціонера. Він у 2014 році наголошував на тому, що Україні окупований Крим Росія не повертатиме.

У 2008 році Навальний рішуче підтримав російське вторгнення в Грузію і використовував дегуманізуючу ксенофобську риторику стосовно грузинів. Бути проти Путіна – не означає бути продемократичним, антивоєнним і ліберальним лідером,

– наголошують у петиції.

Але це далеко не все. Студенти пригадали той факт, що Навальний називав іммігрантів "тарганами". Також він не нехтував використовувати "гомофобний слюр" (образливі слова – 24 Канал).

За словами студентів, промова під час церемонії випуску "має зламати авторитарні наративи та надати голос тим, хто ніколи не ставив під сумнів територіальну цілісність". Також її не можуть оголошувати ті, хто допускав дегуманізуючі висловлювання про сусідні держави.

Випускники наголосили у петиції, що слава не повинна підміняти досвід. Її кандидатуру вважають недоречною, враховуючи відсутність заслуг, значного досвіду, внеску у дипломатичну службу та міжнародні справи.

Проти виступу Навальної виступили також українські та грузинські студенти. Наприклад, українка Ірина Тяско зауважила, що прагне колись працювати в українському парламенті. А це означає, що світлина з політичним діячем з Росії може стати на заваді її планам.

"Минулого року вони тиснули руку Блінкену, який виступав з промовою. Я маю потиснути їй руку? Я не збираюся цього робити, навіть якщо доведеться", – наголосила вона.

Попри це все, в університеті своїх планів вирішили не змінювати. Викреслювати Дашу Навальну з переліку спікерів не будуть.

Ми не відмовляємо спікерам в кампусі Джорджтауна і не відмовляємо спікерів від виступів. Ми повідомляємо спікерам, коли студенти висловлюють занепокоєння, щоб вони могли взяти їх до уваги,

– зазначив декан School of Foreign Service Джоел Хеллман.

Водночас у виші зазначили, ані Даша, ані інші спікери тиснути руки студентам не будуть. Попри це, донька так званого "опозиціонера" сидітиме у першому ряду поруч з двома іншими мовцями.