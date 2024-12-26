Реформа церковного календаря триває: глава УГКЦ назвав свято, дату якого ще можуть змінити

Календарна реформа в Українській греко-католицькій церкві проходить спокійно. За даними опитування громад, 95% вірян хотіли переходу на новий календар.

Із усіх громад УГКЦ тільки одна парафія на Харківщині попросила відтермінування переходу. Про це верховний архієпископ Києво-Галицький, глава УГКЦ Святослав розповів в інтерв’ю "РБК-Україна", повідомляє 24 Канал.

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Як триває перехід на новий календар

У минулому церква вже намагалася провести календарну реформу, але ці спроби зазнали невдачі та спричинили серйозні конфлікти, навіть так звані "календарні війни".

Знаєте, це було відчуття небувалої одностайності. Коли наш народ відчув, що все ж таки церковні діячі є їхніми лідерами, а ми мали відчуття, що народ за нами йде,

– ділиться глава УГКЦ.

Момент переходу на новий календар він назвав безперечно історичним. За його словами, парафіяни не просто бажали реформи, вони нарікали на її запізнення.

Блаженнійший Святослав висловив вдячність усім людям, які "дуже уважно слухали голосу своєї церкви".

Що відомо про реформу пасхалії

Проте, як зазначив глава УГКЦ, реформи не закінчилися.

Є питання реформи пасхалії. Тому що ми хочемо не тільки Різдво святкувати, скажімо так, з цілим світом, але теж і Пасху,

– розповідає архієпископ.

УГКЦ опинилася в ситуації, коли Різдво віряни святкують разом, а Пасху – по-різному. Частина церкви за кордоном відзначає Великдень з Латинською церквою, тоді як в Україні, дотримуючись принципу єдності з православними, його вирішили святкувати разом з ними.

Блаженнійший Святослав розповів, що мав "дуже цікаву розмову" із Вселенським Патріархом Варфоломієм місяць тому, і з Папою Франциском.

"Відчувається, що наступний рік буде поштовхом для дискусії на вселенському рівні про необхідність і можливість реформи, спільної реформи Пасхалії. Але маємо таке відчуття, що ми ще на початку дуже довгого процесу", – зазначив архієпископ.

Нагадаємо, у 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Тож дати більшості релігійних свят перенеслися на 13 днів назад.

Раніше ПЦУ та УГКЦ дотримувалися старого юліанського календаря. Перехід на новий важливий і тому, аби не святкувати важливі дати разом із Росією, яка розпочала повномасштабну війну проти України.