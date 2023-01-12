"Датагруп-Volia" інвестує 70 мільйонів гривень в енергонезалежність власної мережі

Компанія "Датагруп-Volia", один із лідерів вітчизняного ринку послуг Інтернету та платного телебачення, оголосила про масштабну закупівлю генераторів та джерел безперебійного живлення для максимального підвищення енергонезалежності власної мережі.

Як повідомила компанія редакції 24 Каналу, перші 300 генераторів вже закуплені, ще 200 прибудуть в Україну вже на початку лютого.

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Як "Датагруп-Volia" працює над вдосконаленням автономності мережі

"На жаль, від початку жовтня ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати нашу енергетичну систему. Наразі 95% всіх аварій на мережі "Датагруп-Volia" пов’язані з аварійними та екстреними відключеннями енергопостачання. Тому головна задача для нас зараз – це збудувати максимально автономну мережу, яка не буде залежати від відключень електроенергії", – розповідають у компанії "Датагруп-Volia".

З цією метою компанією виділено безпрецедентний бюджет у 70 мільйонів гривень. На ці кошти вже закуплено близько трьохсот генераторів потужністю від 5 кВт до 1 МВт, а ще двісті прибудуть в Україну наступного місяця. Також за ці кошти вже закуплено понад дві тисячі автономних джерел безперебійного живлення.

Ця техніка дозволить суттєво підвищити автономність мережі та надавати зв’язок мешканцям тисяч багатоповерхових будинків по всій країні. Треба розуміти, що у нас лише в Києві понад 14 000 точок колективного доступу, а по Україні таких точок більш як 70 000.

"Тому ми не зупиняємось, і наш відділ закупівель продовжує роботу з постачальниками та партнерами для забезпечення мережі акумуляторами, системами безперебійного живлення та генераторами", – зазначають у "Датагруп-Volia".



"Датагруп-Volia" проінвестує 70 мільйонів гривень у енергозалежність власної мережі / Фото "Датагруп-Volia"

У компанії додають, що кожного місяця на пальне та обслуговування парку генераторів витрачається близько 10 мільйонів гривень. Зараз в середньому генератори споживають більш як 100 000 літрів палива на місяць, або майже 3 000 літрів на день, а в пікові дні після обстрілів до 10 000 літрів на день.

Також компанія активно проводить роботу з місцевими громадами, ОСББ, бізнес-центрами, торговими центрами для спільної організації безперебійної роботи телеком-обладнання.