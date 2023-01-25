"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом у Бахмуті, Лимані та Херсоні

14 – 15 січня на Донеччину та Херсонщину вирушили відважні медики-волонтери українсько-ізраїльської медичної волонтерської місії FRIDA Ukraine. Упродовж двох днів вони надавали безкоштовну медичну допомогу постраждалим від війни українцям.

Це вже другий подібний виїзд, організований за підтримки компанії "Датагруп-Volia". Але якщо уперше лікарі відвідали тільки Херсон, то цього разу медики мали змогу організувати безкоштовну допомогу ще й у Бахмуті та Лимані.

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Загалом, за ці два виїзди, на кошти "Датагруп-Volia", а це понад 1 300 000 гривень, було закуплено більше ніж 6000 упаковок медикаментів, а лікарі були забезпечені трансфером, проживанням, генератором та безперебійним зв’язком.

"Зараз, напевно, немає більш небезпечних місць у нашій країні, ніж Херсон та міста Донбасу. Ситуація у містах наразі, на жаль, наближена до гуманітарної катастрофи. Тому мужність, яку лікарі FRIDA демонструють, аби допомогти постраждалим від війни, викликає безмірну повагу. Ми, як бізнес, не можемо стояти осторонь і продовжимо їм допомагати й надалі, щоб кожен українець у прифронтових містах мав доступ до медичних послуг. Саме синергія бізнесу та волонтерів дає можливість робити такі місії більш масштабними й надавати допомогу все більшій кількості людей", – прокоментував ініціативу Михайло Шелемба, СЕО компанії "Датагруп-Volia".



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"

Близько 40 найкращих медиків-волонтерів України були поділені на 2 групи:

одна із них вирушила на південь, до Херсону,

інша – у Донецьку область.



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"

Серед них були медичні волонтери різних спеціальностей: кардіологи, гінекологи, ЛОРи, хірурги, педіатри та лікарі-інфекціоністи, онколог, парамедик, психіатр, ендокринолог, анестезіолог, гастроентеролог, дерматолог, уролог. Отже, огляди та консультації були дійсно комплексними та всебічними.

Так, у Донецькій області за два дні лікарі провели понад 580 консультацій для 290 пацієнтів, серед яких 16 – діти. Також зробили 43 електрокардіографії (ЕКГ), 66 ультразвукових діагностик (УЗД) та передали 1213 упаковок медикаментів людям, які їх потребують.



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"

У Херсоні ж було прийнято 503 людини та проведено 789 лікарських консультацій. Зроблено 11 ЕКГ, 28 УЗД органів черевної порожнини, 20 УЗД щитовидної залози та 4 ехо-серця. Видано 1643 упаковки таких дефіцитних у цьому регіоні препаратів.

Прийом у Херсоні був напружений, через велику кількість пацієнтів та загрозу вибухів, але згуртована команда FRIDA Ukraine разом із партнером проєкту "Датагруп-Volia" черговий раз зробила ще більше і ще якісніше. Тут лікарі побачили велику потребу у вузьких спеціалістах − офтальмолог, стоматолог, уролог. Тому кожен наш виїзд намагаємося організувати з урахуванням особливостей регіону,

– додає Владислава Романюк, лікар-гастроентеролог, керівник українсько-ізраїльської медичної волонтерської місії FRIDA Ukraine.



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"

"Коли ми вирушаємо в Донецьку область, ніколи не знаємо, чого очікувати: скільки буде пацієнтів, 100 чи 1000, або чи буде обстріл. Цього разу ми відвідали два міста. Одне – на лінії фронту. Друге – деокуповане, в якому поступово відновлюється життя, і побачили різницю. Якщо в першому немає нічого, ані води, ані електрики, ані газу, люди живуть у підвалах, то в другому вже почала працювати лікарня зі стаціонаром. Це – вже значні зміни. Пишаюсь, що наші лікарі-волонтери в таких критичних умовах зробили максимум із можливого. Ми вдячні компанії "Датагруп-Volia". Завдяки підтримці таких великих компаній нам вдалося здійснити життєво необхідні виїзди до людей, які залишаються вдома, що, на жаль, стало небезпечним", – розповідає Богдан Авраменко, лікар-кардіолог, координатор виїзних місій FRIDA Ukraine.



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"

Загалом за ці дні, подолавши сотні кілометрів понівеченими дорогами, відважні лікарі допомогли близько 800 людям, які живуть зараз у надважких умовах через дії держави-агресора.

З перших днів повномасштабної війни компанія "Датагруп-Volia" розгорнула цілу низку соціальних програм. Зокрема під'єднала понад 500 бомбосховищ, шкіл та гуманітарних центрів до безкоштовного інтернету, долучилась до державної благодійної фандрайзингової платформи United24 і вже перерахувала перші 10 мільйонів гривень для відновлення та розвитку цифрової інфраструктури України, а також заснувала благодійну платформу "Наші діти", у межах якої взяла на забезпечення 50 дітей – сиріт війни.



"Датагруп-Volia" організувала безкоштовний медичний прийом для мешканців Донеччини та Херсонщини / Фото "Датагруп-Volia"