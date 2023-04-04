"Датагруп" запустила у Європі сучасний хмарний сервіс Євроклауд

Провідний оператор зв’язку для бізнесу "Датагруп" розбудував сучасну хмарну інфраструктуру (IaaS) в Європі. Сьогодні компанія анонсує повноцінний запуск сервісу у Франкфурті-на-Майні, який вже ефективно працює.

Публічна хмара Євроклауд розташована в сучасному дата-центрі у Німеччині, який відповідає вимогам рівня сертифікації TIER IV і має всі необхідні сертифікати міжнародного стандарту ISO.

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"Датагруп" є одним із найавторитетніших постачальників хмарних рішень в Україні та виступає зручним клауд-агрегатором для своїх клієнтів. Компанія пропонує користувачам як локальні, так і міжнародні типи хмар, залежно від потреб їхнього бізнесу. Наприклад, три власні хмари в Україні – як повністю автоматизоване рішення з методами самоуправління на базі гіпервізора KVM, так і професійні хмари для побудови індивідуальних рішень на базі гіпервізорів Hyper-V, VMware. Для клієнтів державного сектора компанія пропонує конвергентні рішення, статус захисту яких підтверджений атестатом КСЗІ (ДССЗЗІУ) та ISO:27001. У Європі це партнерські Cloud провайдери Deac (Латвія), а також глобальні міжнародні: Microsoft AZUR, Google Cloud.

Враховуючи, що після початку війни значно збільшився попит клієнтів на високотехнологічні хмарні бізнес-рішення, які базуються в дата-центрах Європи, ми організували відмовостійку публічну хмару Євроклауд, яка побудована на сучасних серверах (системи віртуалізації VMWare), що дозволить клієнтам вирішувати ресурсомісткі завдання бізнесу та забезпечить стабільну роботу ІТ інфраструктури,

– підкреслює Ірина Близнюк, директорка департаменту корпоративних продажів "Датагруп".

За її словами, саме Франкфурт-на-Майні є найбільшим хабом телеком-провайдерів, що дозволяє забезпечувати надійне з’єднання із хмарним сервісом, гарантує безпеку даних і стабільну роботу бізнесу, яка забезпечується високім рівнем SLA в обслуговуванні.

Також "Датагруп" як провідний оператор міжнародного транзиту трафіка, має там вузол зв’язку ємністю близько 400 Gbps, що дозволяє забезпечувати з’єднання із хмарною інфраструктурою на різних швидкостях за потребою клієнта, використовуючи канали передачі даних, а також підключення на базі мережі Інтернет українського або європейського сегментів,

– додає Ірина Близнюк.

Завдяки використанню сервісу побудови віртуальної інфраструктури на базі публічної хмари Євроклауд клієнт вирішує для себе низку дуже важливих і ключових питань:

мінімізує ризики втрати даних своєї ІТ-інфраструктури через бойові дії в Україні, розміщуючи їх у Європі;

мінімізує терміни розширення хмарної інфраструктури залежно від бізнес-потреб;

скорочує капітальні витрати на організацію, обслуговування, підтримку та оновлення власної IT-інфраструктури.

Обираючи послуги "Датагруп", клієнти отримують комплексний підхід у вирішенні своїх бізнес-завдань, великий портфель телеком-продуктів і додаткових сервісів: хмарні послуги, кібербезпеку тощо (всі послуги з одних рук), підтримку 24/7/365, активацію сервісу протягом години, а також допомогу в міграції та налаштуванні.