"Приєднання до Польщі" і "викрадення священника": дайджест фейків доби від росіян

Фахівці Центру протидії дезінформації при РНБО України сформували список фейків, дезінформаційних вкидів та маніпуляцій, які найманці Кремля створили протягом доби 28 квітня.

1 – кримінальна справа проти націоналістів

В російських ЗМІ почалася ширитися інформація, що ніби-то керівник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив спеціалістам "порушити кримінальну справу за фактом викрадення священнослужителя українськими націоналістами".

Це – маніпуляція!

За даними ЦПД України, від початку повномасштабної агресивної війни Росії проти України, одним з інструментів легалізації відвертих фейків та маніпуляцій російської пропаганди є слідчий комітет Росії.

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2 – приєднання Польщею західних земель України

Вчора Міноборони Польщі повідомило, що з 1 травня на території держави відбудуться військові навчання Збройних сил Польщі. Російська пропаганда не змогла пройти повз цієї новини та створила черговий інформаційний вкид. Керівник російської розвідки заявив про плани Польщі на приєднання до свого складу західних земель України, як над "своїми історичними володіннями".

Це – дезінформація!

Польська влада вже відреагувала на цей вкид. Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Зарин зазначив, що Росія вже не перший рік годує своє суспільство цією брехнею. Зокрема, у такий спосіб російська влада намагається посварити український та польський народи. А також подати Захід як агресора, а Польщу – як державу, яка розпалює війну та становить загрозу для НАТО та Європи.

3 – ЗСУ обстрілює цивільних українців

За даними Міністерства оборони Росії, у місті Лиман Донецької області "підрозділи ЗСУ з околиць обстрілюють житлові квартали з артилерійських знарядь".

Також міноборони повідомило, що "журналісти з безпечних місць здійснюють відеозйомку зруйнованих об'єктів цивільної інфраструктури", а відзнятий матеріал будуть використовувати для підготовки репортажів з фейковими новинами про "злочини російських військових".

Це – фейк!

Звичайно ж це фейк. Вкотре і вкотре російська пропаганда сіє цю інформацію, що українська армія обстрілює цивільних українців. А ми ж нагадаємо, що ЗСУ захищає громадян України від російської агресії, а не самих від себе.

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