Даю час до понеділка, – Садовий попередив власників неправильно запаркованих авто у Львові

Львів став одним із міст, куди приїхало чимало вимушених переселенців після початку війни зі сторони Росії. Це створило певні проблеми в пересуванні містом.

Чимало українців приїхало до Львова своїми автомобілями. І місто не може повністю впоратися з таким напливом транспорту. Особливо, коли водії залишають свої машини у заборонених для цього місцях.

"Я кожного дня проїжджаю все місто. Є ситуація – багато припаркованих машин там, де не можна паркувати. Мій меседж чіткий і дуже простий – я даю час до понеділка. З понеділка, 14 березня, всі машини, які припарковані там, де цього не можна робити, будемо забирати. І не виключаю, шо частина з них піде для потреб Збройних Сил", – заявив мер Львова Андрій Садовий.

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Відтак міський голова Львова звернувся до людей, які перебралися до міста – краще шукати місце для паркування автомобілів.

Місто має бути проїзне. Якщо ви приїхали та орендуєте квартиру у Львові, це не означає, що ви машину маєте поставити під своїм під'їздом. Можна знайти інше місце, пройтися 5 хвилин пішки. Тому що ми у Львові маємо повагу до правил дорожнього руху,

– наголосив Садовий.

Як приклад він навів ситуацію на головному залізничному вокзалі у Львові. Там теж було чимало автомобілів. Адже люди приїжджали туди своїми автомобілями, після чого за кордон виїжджали потягом. Натомість їхні покинуті автомобілі створювали перешкоди іншим людям. Міська влада за допомогою евакуаторів прибрала ці автомобілі.

"Львів має показувати приклад порядку", – підсумував Садовий.