ДБР арештувало понад 200 мільйонів ексрегіонала, близького до Януковича

Державне бюро розслідувань арештувало активи колишнього депутата від "Партії регіонів", наближеного до родини експрезидента-втікача Віктора Януковича. Їхня сума становить понад 200 мільйонів гривень.

За даними слідства, екснардеп "відмивав" свої доходи, які отримував унаслідок оборудок на одному з концернів на Донеччині, закордоном. Після створення квазіреспубліки, продовжував фактично контролювати фармацевтичне виробництво та співпрацювати з окупантами.

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Ексрегіонал зберігав кошти в українських банках

Як встановило слідство, ексрегіонал зберігав свої активи в українських банках. На його рахунках було 203,4 мільйона гривень, які ДБР арештувало.

Кошти екснардепа можуть бути пов'язаними з російським капіталом. Крім того, їх могли використовувати для фінансування агресії проти України.

Проти ексрегіонала триває розслідування за статтями про фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу та визнання й заперечення збройної агресії Росії проти України.

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