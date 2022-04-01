ДБР ініціювало націоналізацію російського металу майже на 100 мільйонів гривень з порту Одеси

У ДБР повідомили, що вони виявили та ініціювали націоналізацію майна, що належало підприємцям з Росії. А саме метал на 93 мільйони гривень.

Відомо, що під час проведення оперативних заходів у Морському торговельному порту в Одеській області, працівники ДБР виявили та вилучили російське майно.

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Вартість металевих заготовок та виробів складає понад 93 мільйони гривень. Усе це ініціювали до примусового вилучення, аби передати на потреби Збройних Сил України.

У ДБР зазначили, завдяки їхній праці, на потреби армії вже передано майно агресора на мільйони доларів. В тому числі паливо, залізничні вагони з продукцією, вантажівки, будівельні матеріали та інша продукція, що може використовуватись українською армією у боротьбі з російськими військовими.

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