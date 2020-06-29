ДБР почало масштабну боротьбу з незаконною вирубкою лісів: деталі
Державне бюро розслідувань після масштабних повеней почало масові перевірки щодо незаконної вирубки лісів. Лише протягом 27 – 28 червня повідомлено про підозру або направлено до суду обвинувальні акти щодо щонайменше 11 осіб. Загальна сума збитків у цих справах становить майже 7 мільйонів гривень.
Івано-Франківська область
Перша справа стосується працівників Воронівського лісництва на Рогатинщині в Івано-Франківській області, повідомляє Державне бюро розслідувань.
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Деталі справи:
- Правоохоронці 27 червня повідомили про підозри працівникам Рогатинського лісового господарства. Конкретна кількість підозрюваних не уточнюється.
- Їх підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила важкі наслідки. За це передбачено позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.
- Сума завданих державі збитків оцінюється у 1,9 мільйона гривень.
Рівненська область:
- ДБР 27 червня скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексдиректора одного з лісгоспів у Рівненській області.
- Його звинувачують у привласненні деревини ще в лютому 2018 року. За це ексдиректору загрожує до 12 років за ґратами.
- Суму завданої шкоди оцінюють у 600 тисяч гривень.
Львівська область:
- До суду 28 червня скерували обвинувальний акт щодо цілої злочинної групи в складі 6 осіб. Справа стосується одного з лісгоспів Львівської області.
- Групу осіб підозрюють у незаконній вирубці, а ще одного з них у перевищенні повноважень працівника правоохоронного органу. Різним учасникам групи загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.
- Суму шкоди, яку завдали державі, оцінюють у понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.
Закарпатська область:
- ДБР 28 червня також скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох працівників державного лісгоспу в Закарпатській області.
- Їх звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила важкі наслідки. Обом загрожує до 5 років за ґратами.
- Сума завданих збитків оцінюється у 3 мільйони гривень.
Результати перевірки на Прикарпатті / фото ДБР