Державне бюро розслідувань після масштабних повеней почало масові перевірки щодо незаконної вирубки лісів. Лише протягом 27 – 28 червня повідомлено про підозру або направлено до суду обвинувальні акти щодо щонайменше 11 осіб. Загальна сума збитків у цих справах становить майже 7 мільйонів гривень.

Івано-Франківська область Перша справа стосується працівників Воронівського лісництва на Рогатинщині в Івано-Франківській області, повідомляє Державне бюро розслідувань. Важливо Вода поволі відступає: останні новини про повінь на Західній Україні – фото, відео Деталі справи: Правоохоронці 27 червня повідомили про підозри працівникам Рогатинського лісового господарства. Конкретна кількість підозрюваних не уточнюється.

Їх підозрюють у службовій недбалості, яка спричинила важкі наслідки. За це передбачено позбавлення волі терміном від 2 до 5 років.

Сума завданих державі збитків оцінюється у 1,9 мільйона гривень. Рівненська область: ДБР 27 червня скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексдиректора одного з лісгоспів у Рівненській області.

Його звинувачують у привласненні деревини ще в лютому 2018 року. За це ексдиректору загрожує до 12 років за ґратами.

Суму завданої шкоди оцінюють у 600 тисяч гривень. Львівська область: До суду 28 червня скерували обвинувальний акт щодо цілої злочинної групи в складі 6 осіб. Справа стосується одного з лісгоспів Львівської області.

Групу осіб підозрюють у незаконній вирубці, а ще одного з них у перевищенні повноважень працівника правоохоронного органу. Різним учасникам групи загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Суму шкоди, яку завдали державі, оцінюють у понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Закарпатська область: ДБР 28 червня також скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох працівників державного лісгоспу в Закарпатській області.

Їх звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила важкі наслідки. Обом загрожує до 5 років за ґратами.

Сума завданих збитків оцінюється у 3 мільйони гривень.

Результати перевірки на Прикарпатті / фото ДБР