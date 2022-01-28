ДБР провело обшуки у Чернігівській ОДА та міськраді

Працівники Державного бюро розслідувань провели обшуки у Чернігівській облдержадміністрації та міській раді. Також слідчі дії провели у низці комерційних підприємств.

У ДБР розповіли, що слідчі дії стосуються справи щодо махінації під час підготовки та проведення публічних закупівель послуг з ремонту доріг міського значення.

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Справа стосується проведення тендерів на ремонт

Слідчі з'ясували, що у 2021 році Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міськради провело 4 тендери на проведення ремонту доріг. Вартість робіт, яку заклали, сягала понад 350 мільйонів гривень.

Посадовці, за попередньою інформацією, створили штучні умови для того, аби перемогла визначена компанія.

"Переможець" купував неякісні матеріали

"Переможець" купував неякісні матеріали, зокрема, замовив асфальтобетонну суміш на місцевих заводах. Ціни були штучно завищені. Отож, кажуть у ДБР, ремонт провели погано за бюджетні кошти.

Наразі тривають експертизи, які і встановлять суму збитків. Також перевіряють, чи причетні до махінації чернігівські посадовці.

Дивіться фото з обшуків у Чернігові / Фото ДБР:

Скільки загрожує винним у справі Провадження порушили за статтею про зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

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