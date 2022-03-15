ДБР провело обшуки в нардепів ОПЗЖ і вилучило зброю

Працівники Державного бюро розслідувань обшукали депутатів від фракції "Опозиційна платформа – за життя". Вони намагалися незаконно перетнути кордон.

Про це повідомили 15 березня у ДБР. Зазначили, що деяким нардепам від ОПЗЖ таки вдалось перетнути кордон попри заборону.

До теми Затримали нардепа Куницького: той каже, що все нібито добре і чекає інформації від поліції

Кого саме обшукали у ДБР

У народного депутата Вадима Рабіновича знайшли 3 рушниці. Також він мав великі суми готівки у гривнях та доларах.

Народний обранець Віктор Чорний зберігав 2 гранати (Ф-1 та РГД-5). Крім цього, депутат Олега Волошин мав пістолет.

На скільки можуть сісти

Проти нардепів відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення влади або службових повноважень. Депутатам загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 10 років. Також їм можуть заборонити обіймати певні посади на строк до трьох років.



Депутати від ОПЗЖ втікали за кордон / Фото ДБР