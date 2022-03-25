ДБР розпочало розслідування через держзраду ексмера Ізюма та двох депутатів

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування проти колишнього міського голови Ізюма, двох чинних депутатів та колишнього працівника поліції. Усіх їх звинувачують у державній зраді.

Відомо, що зловмисники перейшли на бік ворога та почали допомагати окупаційним військам.

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У ДБР заявили, що підозрювані зливають інформацію про розташування військ ЗСУ, місцевих активістів, підприємців, учасників тероборони та членів їхніх сімей.

Також встановлено, що зрадники активно займаються дезінформацією місцевого населення, а саме:

тиражують фейки про начебто здачу українською владою Києва, Харкова та Ізюму;

закликають місцевих мешканців до співпраці із загарбниками.

Кримінальне провадження розпочали за статтею 111 про державну зраду. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Зауважимо, що вже понад два тижні Ізюм перебуває в блокаді. Міська влада докладає максимум зусиль, щоб забезпечити евакуацію містян та гуманітарні коридори.

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