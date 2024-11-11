В Україні судитимуть перебіжчика, який працював на окупантів, а потім пішов служити в ТЦК

ДБР завершило досудове розслідування щодо чоловіка, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після звільнення територій він "влаштувався" до ТЦК в Одеській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань. Зазначається, що чоловіка обвинувачують у колабораційній діяльності, за що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Перебіжник "перевзувся" після звільнення Херсона

За даними слідства, чоловік працював інспектором Дар'ївської виправної колонії в Херсонській області. Під час окупації частини Херсонської області колишній інспектор колонії перейшов на аналогічну посаду до загарбників.

Він працював в захопленому закладі на "нову владу" до звільнення частини регіону, а після деокупації вирішив залишитися на підконтрольній Україні території,

– розповіли в ДБР.

Вже згодом чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов'язаним. Цікаво, що своїм новим колегам він розповідав про свою нібито свідому проукраїнську позицію та приховував співпрацю з окупантами.

Однак вже згодом працівники ДБР у співпраці з Департаментом контррозвідки СБУ викрили та затримали перебіжчика.