Намагався злити пачки доларів в унітаз: ДБР затримало колишнього голову Брюховичів Доманського

У Львівській області ДБР 24 грудня затримало депутата облради та його спільника. Вони намагалися видурити гроші у підприємця, а під час затримання хотіли злити пачки доларів в унітаз.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державне бюро розслідувань.

До теми Ексголову госпсуду Львівщини Юркевича арештовано у справі про мільйонний хабар

Що відомо про затримання Доманського на Львівщині

За даними ДБР, депутат Львівської обласної ради та заступник міського голови однієї з територіальних громад регіону намагались обдурити місцевого приватного підприємця та шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Шахраї обіцяли підприємцю допомогти виграти тендер на виконання будівельних робіт в регіоні, але він відмовився,

– наголосили у бюро.

Там також розповіли, що після того, як підприємець самостійно переміг у тендері, зловмисники вирішили вдати, що це саме вони допомогли та у нав'язливій формі почали вимагати у комерсанта частину прибутку.

"ДБР затримало депутата облради та заступника мера одного з ОТГ під час отримання ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень", – мовиться у повідомленні.

У Львівській області затримали депутата облради та його спільника / Фото ДБР

Чоловікам уже повідомили про підозру у шахрайстві за попередньою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна, наразі розв'язується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Варто зазначити, що у ДБР офіційно не називали імен затриманих осіб.

Однак журналісти видання ZAXID.NET, з посиланням на джерела у правоохоронних органах, зазначили, що мовиться про колишнього селищного голову Брюховичів Володимира Доманського, а також заступника мера Яворова Віталія Денегу, який у 2015-2019 роках був депутатом Брюховицької селищної ради.