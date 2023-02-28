Хотів заробити мільйон на переведені бійців у тил: ДБР затримало кадровика однієї з бригад ТРО

Кадровика однієї з бригад територіальної оборони викрили на одержанні хабаря. За даними слідства, підозрюваний вимагав неправомірну вигоду на загальну суму 1 мільйон 230 тисяч гривень.

Кадровик хотів заробити на переведенні військовозобов'язаних у тил. За це підозрюваний вимагав 75 ​​тисяч гривень з кожного бійця. Втім, заробити не встиг, – його викрило і затримало ДБР.

Читайте також Отримає судимість, втратить мандат і перерахує 6 мільйонів на ЗСУ: Трухіну ухвалили вирок

За 75 тисяч гривень з кожного він обіцяв 14 військовослужбовцям перевести їх до нового навчального центру на базі бригади, а також забезпечити можливість їх переміщення з лінії фронту до тилу,

– зазначили в Офісі генпрокурора.

Одному з військовослужбовців кадровик обіцяв сприяти ще й у непритягненні до адміністративної й кримінальної відповідальності. Ці послуги він оцінив у 180 тисяч гривень.

ДБР затримало підозрюваного після отримання неправомірної вигоди на суму 1 230 000 гривень. Під час обшуків за місцем роботи, реєстрації та проживання затриманого вилучили списки бригади та проєкти ініціативних листів-погоджень на переведення військовослужбовців до навчального центру.

ДБР затримало кадровика однієї з бригад ТРО / Офіс генпрокурора

Дивіться також Зрадники в білих халатах і аптечна мафія: як працює "медсистема" на окупованому Запоріжжі

Затриманому загрожує до 12 років в'язниці

Кадровику повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд вже обрав йому запобіжний захід, – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.