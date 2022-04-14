ДБР затримало лідера ОПЗЖ у Маріуполі: він є ексчоловіком колаборантки Поклонської
Джерело:ДБР
Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міськради. Його підозрюють в антиукраїнській інформаційній кампанії на підтримку країни-агресора.
У Державному бюро розслідувань не називають імені затриманого. Однак із наведених фактів можна припустити, що мова йде про Володимира Клименка – голови ОПЗЖ в Маріупольській міській раді. Також його називали колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської (хоча вона сама заперечувала цей факт).
До теми Данілов пообіцяв "окремо розібратися" з кожним членом ОПЗЖ
Затримали його в Одесі на орендованій квартирі, куди він втік з Маріуполя.
Хоча ще до війни Росії проти України виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією, а за декілька днів до військового вторгнення закликав до повалення чинної української влади.
Затриманий колаборант в Одесі / Фото ДБР
За даними ДБР, щодо Володимира Клименка у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.
Зважаючи, що дії Клименка підпадають під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.