ДБР затримало лідера ОПЗЖ у Маріуполі: він є ексчоловіком колаборантки Поклонської

Працівники ДБР викрили керівника фракції партії ОПЗЖ Маріупольської міськради. Його підозрюють в антиукраїнській інформаційній кампанії на підтримку країни-агресора.

У Державному бюро розслідувань не називають імені затриманого. Однак із наведених фактів можна припустити, що мова йде про Володимира Клименка – голови ОПЗЖ в Маріупольській міській раді. Також його називали колишнім чоловіком ексгенеральної прокурорки Криму Наталії Поклонської (хоча вона сама заперечувала цей факт).

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Затримали його в Одесі на орендованій квартирі, куди він втік з Маріуполя.

Хоча ще до війни Росії проти України виступав за відновлення економічних зав’язків з Росією, а за декілька днів до військового вторгнення закликав до повалення чинної української влади.



Затриманий колаборант в Одесі / Фото ДБР

За даними ДБР, щодо Володимира Клименка у суді розглядається справа щодо посягання на територіальну цілісність України.

Зважаючи, що дії Клименка підпадають під кримінальну відповідальність за ч. 6 ст. 111-1 КК України, то йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Його перевірили через поліграф та встановили ймовірну причетність його до колабораційної діяльності. Наразі депутата передано Службі безпеки України.