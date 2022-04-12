ДБР завадило російським бізнесменам вивезти з України 10 суден у понад мільярд гривень

Державне бюро розслідування працює над тим, щоб знаходити майно країни-агресорки – Росії. Адже в подальшому його націоналізують, щоб зміцнити обороноздатність України.

Відтак, ми отримали поповнення у 10 вилучених у Росії кораблів. Тепер вони працюватимуть на нашу економіку та ЗСУ.

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Слідчі ДБР разом з Морською охороною Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкера. Вони перебували в акваторії порту Одещини на профілактичному ремонті. Кораблі Росія задіювала в логістичних операціях у Чорному морі та Дунаю,

– мовиться у повідомленні ДБР.

Власники суден хотіли незаконно вивести кораблі з України. Намагалися для цього змінити прапор країни "прописки". Щоб сплатити до держбюджету України мінімальний обов'язковий платіж, кораблі оцінили у 160 мільйонів гривень. Попередньо цю суму занизили щонайменше в 5 разів.

Працівники ДБР 11 квітня передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України. Також повідомляють, що подали відповідні матеріали до Одеської ОВА, щоб їх націоналізували.

Російські кораблі націоналізують для України/ Фото ДБР

У ДБР підкреслюють, що відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, задля розбудови та економічного розвитку України.

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