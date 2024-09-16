Справи Дубінського: ДБР завершило розслідування держзради нардепа

Державне бюро розслідувань завершило розслідування справи проти народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб. Вони звинувачуються у державній зраді у складі організованої злочинної групи.

ДБР завершило досудове розслідування стосовно п'яти учасників злочинної організації – чинного та колишнього народних депутатів України, експрокурора та двох керівників головного управління генштабу ЗС Росії. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Дубінський причетний до державної зради

Слідство встановило, що у 2016 році головне управління генерального штабу збройних сил Російської Федерації сформувало злочинну групу, до складу якої увійшли два народні депутати України, колишній співробітник Генеральної прокуратури та інші особи. Ця організація була задіяна у підриві суспільно-політичної стабільності в Україні та дискредитації держави на міжнародній арені, діючи як агентурна мережа до 2022 року.

Офіційно прізвищ не називають, але з матеріалів справи зрозуміло, що йдеться про Олександра Дубінського (позивний "Буратіно"), Андрія Деркача, його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний "Ветеран", за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та Костянтина Кулика (позивний "Птичка").

За таку діяльність учасники злочинної організації отримували гроші від генерального штабу Росії.

Довідка. Саме Дубінський займався інформаційно-підривною діяльністю на користь держави-агресора, активно просуваючи російські наративи, зокрема про вище політичне керівництво України. Для їхнього поширення він брав участь у різноманітних громадських заходах.

У листопаді 2019 року народні депутати провели спільну пресконференцію, на якій поширювали заяви про передбачувану міжнародну корупцію серед американських посадових осіб, що могло негативно позначитися на відносинах між Україною та її ключовим партнером США.

А у червні 2020 року колишній прокурор разом з ексдепутатом (Деркач – ред.) провів пресконференцію, на якій вони публічно просували проросійські фейкові твердження, включаючи помилкові звинувачення у нібито втручанні українських чиновників у вибори президента США.

Наразі Дубінський перебуває під вартою.