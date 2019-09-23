Колишнього спікера парламенту звинувачують у створенні та координуванні громадських озброєних угруповань, які чинили масові заворушення понад 5 років тому в Одесі.

Про це йдеться у відповідному документі, який Парубій оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці.

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От такий документ. Але він, насправді, не здивував. Здивувало те, що у тексті не було (поки що) формулювань про "організацію, координацію і здійснення Парубієм державного перевороту під кодовими назвами "Майдан" і "Революція Гідності",

– зіронізував політик.

Парубій особливо дивується тому, що у документі ДБР організація ним "громадських озброєнь в Одесі" вже стверджується як факт.

Що відомо про події в Одесі 2 травня?2 травня 2014 року в Одесі відбувалися акції проукраїнських жителів міста. На активістів напали проросійські колаборанти. Конфлікт виник на вулиці Грецькій. Там під час сутичок загинули 6 людей. Потім протистояння перемістилися на Куликове поле. Там було наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців втекли до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася димом. Загалом у цей день загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень.



За інформацією активістів і свідків, антимайданівцям фінансово та організаційно допомагали з Росії. Серед них також було чимало радикально налаштованих громадян Росії.

"Щодо всього цього задзеркального абсурду маю сказати наступне: як і на Майдані, так і в АТО, під час захисту наших південних областей, зупиняючи "русскую весну", я робив все можливе для захисту України", – написав у своє виправдання Парубій.