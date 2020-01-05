ДБР відкрило справу проти поліцейського через вбивство у Каховці

Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства Володимира Чебукіна, через яке у Каховці здійнялися масові протести.

Розслідування проходить за фактом мождливого перевищення службових повноважень правоохоронцем, повідомляє ДБР.

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Слідчі проводять усі необхідні заходи для того, аби встановити об'єктивні обставини обставини події. Зокрема, вони мають встановити, чи правомірно поліцейський видав підозрюваному дозвіл на використання зброї.

Якщо провину поліцейського, як можливого співучасника злочину, доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами.



Вбитий у Каховці Володимир Чебукін

Як сталося вбивство у Каховці?