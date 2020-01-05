ДБР відкрило справу проти поліцейського через вбивство у Каховці
Державне бюро розслідувань відкрило справу проти працівника районного управління поліції у Херсонській області. Його підозрюють у причетності до резонансного вбивства Володимира Чебукіна, через яке у Каховці здійнялися масові протести.
Розслідування проходить за фактом мождливого перевищення службових повноважень правоохоронцем, повідомляє ДБР.
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Слідчі проводять усі необхідні заходи для того, аби встановити об'єктивні обставини обставини події. Зокрема, вони мають встановити, чи правомірно поліцейський видав підозрюваному дозвіл на використання зброї.
Якщо провину поліцейського, як можливого співучасника злочину, доведуть, йому загрожує до 8 років за ґратами.
Вбитий у Каховці Володимир Чебукін
Як сталося вбивство у Каховці?
- 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного Володимира Чебукіна – колишнього чоловіка його нинішньої цивільної дружини. Згодом останній помер у лікарні.
- Причиною вбивства стали ревнощі. Зокрема чоловіки посварились через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька – Володимира.
- За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись, вибіг на нього з карабіном і почав стріляти.
- Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
- Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".
- 4 січня у Каховці на Херсонщині спалахнули протести через це вбивство Володимира Чебукіна. Учасники акції закидали будівлю димовими шашками та підпалили шини. Активісти вимагають об'єктивного розслідування злочину.