ГБР открыло дело против полицейского из-за убийства в Каховке
Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству Владимира Чебукина, из-за которого в Каховке поднялись массовые протесты.
Расследование проводится по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов, сообщает ГБР.
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Следователи проводят все необходимые меры для того, чтобы установить объективные обстоятельства происшествия. В частности, они должны установить, правомерно ли полицейский выдал подозреваемому разрешение на использование оружия.
Если вину полицейского, как возможного соучастника преступления, докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.
Убитый в Каховке Владимир Чебукин
Как произошло убийство в Каховке?
- 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего Владимира Чебукина – бывшего мужа его нынешней гражданской жены. Впоследствии последний скончался в больнице.
- Причиной убийства стала ревность. В частности мужчины поссорились из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца – Владимира.
- По версии следствия, в день трагедии отец мальчика приехал к дому бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, будто обороняясь, выбежал на него с карабином и начал стрелять.
- Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
- Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина, перед этим вместе "культурно отдыхали".
- 4 января в Каховке на Херсонщине вспыхнули протесты из-за этого убийства Владимира Чебукина. Участники акции забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют объективного расследования преступления.