ГБР открыло дело против полицейского из-за убийства в Каховке

Государственное бюро расследований открыло дело против работника районного управления полиции в Херсонской области. Его подозревают в причастности к резонансному убийству Владимира Чебукина, из-за которого в Каховке поднялись массовые протесты.

Расследование проводится по факту возможного превышения служебных полномочий сотрудником правоохранительных органов, сообщает ГБР.

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Следователи проводят все необходимые меры для того, чтобы установить объективные обстоятельства происшествия. В частности, они должны установить, правомерно ли полицейский выдал подозреваемому разрешение на использование оружия.

Если вину полицейского, как возможного соучастника преступления, докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.



Убитый в Каховке Владимир Чебукин

Как произошло убийство в Каховке?