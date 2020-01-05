Убийство в Каховке: какие отношения были между семьями жертвы и нападавшего

Трагически убитый в Каховке Владимир Чебукин последнее время сильно скандалил с сожителем своей бывшей жены. Причиной ссор стал маленький сын, которого нападающий хотел отсудить у Владимира.

Мать убитого Владимира Чебукина Елена рассказала, что ее семья постоянно общалась с бывшей невесткой и сватами, передает hromadske. Их сын, внук госпожи Елены, часто бывал у них дома.

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"Он (Владимир – 24 канал) входил в тот дом, он там прожил 3,5 года. Он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с ним общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", – рассказала женщина.

По ее словам, Владимир в последнее время имел не лучшие отношения с нынешним сожителем экс-жены. Отчим угрожал отсудить сына у родного отца.

Владимир настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что они долго переписывались, ссорились. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы,

– добавила мать убитого.

Женщина также рассказала, что семья нападавшего приходила в реанимацию к ее сыну Владимиру после инцидента.

Как произошло убийство в Каховке?