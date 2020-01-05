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      Убийство в Каховке: какие отношения были между семьями жертвы и нападавшего

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      Мать убитого в Каховке мужчины рассказала о его отношениях с нападающим / hromadske.ua

      Трагически убитый в Каховке Владимир Чебукин последнее время сильно скандалил с сожителем своей бывшей жены. Причиной ссор стал маленький сын, которого нападающий хотел отсудить у Владимира.

      Мать убитого Владимира Чебукина Елена рассказала, что ее семья постоянно общалась с бывшей невесткой и сватами, передает hromadske. Их сын, внук госпожи Елены, часто бывал у них дома.

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      "Он (Владимир – 24 канал) входил в тот дом, он там прожил 3,5 года. Он любил свою жену по сей день, наверное. Он сильно любил своего сына, так, что мы с ним общались, он постоянно к нам приходил. Мы были в хороших отношениях с нашими сватами", – рассказала женщина.

      По ее словам, Владимир в последнее время имел не лучшие отношения с нынешним сожителем экс-жены. Отчим угрожал отсудить сына у родного отца.

      Владимир настолько сильно любил своего сына, что его могли вызвать на какую-то провокацию, поехать разбираться... В ночь убийства выяснилось, что они долго переписывались, ссорились. Были свидетели, которые говорили, что у них были постоянные скандалы,
      – добавила мать убитого.

      Женщина также рассказала, что семья нападавшего приходила в реанимацию к ее сыну Владимиру после инцидента.

      Как произошло убийство в Каховке?

      • 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья 26-летнего Владимира Чебукина – бывшего мужа его нынешней гражданской жены. Впоследствии последний скончался в больнице.
      • Причиной убийства стала ревность. В частности мужчины поссорились из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца – Владимира.
      • По версии следствия, в день трагедии отец мальчика приехал к дому бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, будто обороняясь, выбежал на него с карабином и начал стрелять.
      • Правоохранители задержали стрелка и суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
      • Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина, перед этим вместе "культурно отдыхали".
      • 4 января в Каховке на Херсонщине вспыхнули протесты из-за этого убийства Владимира Чебукина. Участники акции забросали здание дымовыми шашками и подожгли шины. Активисты требуют объективного расследования преступления.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Криминальные новости Протесты в Каховке Новости политики Дети и несовершеннолетние
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