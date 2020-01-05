Убийство в Каховке: адвокат рассказала, как следователь скрывал материалы
Адвокат убитого в Каховке мужчины пока еще не получила материалов уголовного производства, к которому может быть причастен местный страж порядка. Следователь при этом убеждал, что их нет.
Ирина Краснова взялась за это дело еще 3 января, когда к ней обратилась семья потерпевшего, сообщает "Громадське".
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Адвокат отмечает, что в тот же день она вместе с отцом убитого Михаилом Чебукиным обратилась в отдел Каховской полиции, чтобы получить материалы дела. Однако ей отказали в связи с тем, что, якобы, "в этом уголовном производстве нет пострадавших".
По ее словам, также отказали в предоставлении материалов и из-за того, что материалы уже направили в главное управление Национальной полиции Херсонской области.
Доверия уже не было, поскольку, подчеркивая, следователь держал в руках материалы уголовного производства и одновременно говорил о том, что их нет,
– подчеркнула адвокат.
Краснова также добавила, что у нее "возникли сомнения относительно предвзятости Каховской полиции. Она должна получить материалы дела 8 января, когда появится в ГУ Нацполиции Херсонской области.
В Каховке, что на Херсонщине, люди три дня пикетируют отделение полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский. Активисты жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.
Почему в Каховке протестуют?
- 1 января в городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. Когда приехал к дому бывшей, то получил несколько смертельных пуль от него.
- Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании полицейских.