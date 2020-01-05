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      Убийство в Каховке: адвокат рассказала, как следователь скрывал материалы

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      Протесты в Каховке – адвокат потерпевшего еще не получила материалов производства / Скриншот с видео

      Адвокат убитого в Каховке мужчины пока еще не получила материалов уголовного производства, к которому может быть причастен местный страж порядка. Следователь при этом убеждал, что их нет.

      Ирина Краснова взялась за это дело еще 3 января, когда к ней обратилась семья потерпевшего, сообщает "Громадське".

      Смотрите также: В Каховке люди снова пикетировали отделение полиции – видео

      Адвокат отмечает, что в тот же день она вместе с отцом убитого Михаилом Чебукиным обратилась в отдел Каховской полиции, чтобы получить материалы дела. Однако ей отказали в связи с тем, что, якобы, "в этом уголовном производстве нет пострадавших".

      По ее словам, также отказали в предоставлении материалов и из-за того, что материалы уже направили в главное управление Национальной полиции Херсонской области.

      Доверия уже не было, поскольку, подчеркивая, следователь держал в руках материалы уголовного производства и одновременно говорил о том, что их нет,
      – подчеркнула адвокат.

      Краснова также добавила, что у нее "возникли сомнения относительно предвзятости Каховской полиции. Она должна получить материалы дела 8 января, когда появится в ГУ Нацполиции Херсонской области.

      В Каховке, что на Херсонщине, люди три дня пикетируют отделение полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский. Активисты жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.

      Почему в Каховке протестуют?

      • 1 января в городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. Когда приехал к дому бывшей, то получил несколько смертельных пуль от него.
      • Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании полицейских.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона Убийство Расследования Протесты в Каховке
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