Убийство в Каховке: адвокат рассказала, как следователь скрывал материалы

Адвокат убитого в Каховке мужчины пока еще не получила материалов уголовного производства, к которому может быть причастен местный страж порядка. Следователь при этом убеждал, что их нет.

Ирина Краснова взялась за это дело еще 3 января, когда к ней обратилась семья потерпевшего, сообщает "Громадське".

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Адвокат отмечает, что в тот же день она вместе с отцом убитого Михаилом Чебукиным обратилась в отдел Каховской полиции, чтобы получить материалы дела. Однако ей отказали в связи с тем, что, якобы, "в этом уголовном производстве нет пострадавших".

По ее словам, также отказали в предоставлении материалов и из-за того, что материалы уже направили в главное управление Национальной полиции Херсонской области.

Доверия уже не было, поскольку, подчеркивая, следователь держал в руках материалы уголовного производства и одновременно говорил о том, что их нет,

– подчеркнула адвокат.

Краснова также добавила, что у нее "возникли сомнения относительно предвзятости Каховской полиции. Она должна получить материалы дела 8 января, когда появится в ГУ Нацполиции Херсонской области.

В Каховке, что на Херсонщине, люди три дня пикетируют отделение полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследование убийства, которое произошло 1 января. К делу может быть причастен полицейский. Активисты жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.

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