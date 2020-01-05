14:54
5 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин "впаривает" Трампу "вундервафли". Лукашенко шокировал США
      Вєсті Кремля
      17:42, 4 января
      Вести.UA. Жир: Универсальная отмазка Порошенко. Любовь в Верховной Раде
      Вєсті.UA
      13:23, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СУЛЕЙМАНИ НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ПРОТЕСТЫ В КАХОВКЕ

      В Каховке люди снова пикетировали отделение полиции: видео

      56 Читати новину українською
      В Каховці люди знову пікетували відділок поліціъ / Колаж 24 каналу

      В Каховке на Херсонщине люди в очередной раз собрались под стенами полиции из-за резонансного убийства, к которому, вероятно, причастны полицейские.

      По информации корреспондентки 24 канала, под Каховским отделением полиции собрались около 200 человек. Они принесли туда свечи и перекрыли одну полосу для движения транспорта.

      К слову: Протесты из-за громкого убийства в Каховке – заявление полиции

      На место протестов приехал заместитель начальника полиции области Николай Вербицкий. Он сообщил, что уже собрана специальная комиссия, состоящая из лучших следователей и оперативников. Именно они будут расследовать убийство 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, а также как именно и почему оно покрывалось в полиции. Также назначены дополнительные экспертизы, к примеру, судмедэкспертизу тела должны проводить три лучших квалифицированных эксперта, которая должна дать окончательный ответ, из какого вида оружия стреляли в мужчину.

      Сегодня утром также стало известно о новых деталях преступления. По предварительной информации, погибший приехал на машине к дому, где произошло убийство. Машину обнаружили на одной из станций технического обслуживания города.

      какховка вбитий  
      Убитый Владимир Чебукин

      Кроме этого, полиция только вчера, 4 января, после двух суток преступления, изъяла все видеокамеры из дома, где произошло убийство. Однако, что они показали, пока не известно.

      Смотрите видео протестов в Каховке:

       

      Почему люди вышли на протест?
      1 января в городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. И когда приехал к дому бывшей, то получил несколько смертельных пуль от него.

      Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании полицейских.

      Люди уже третий день пикетируют отделение полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследования. В то же время некоторые из них жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.

      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня
      33243
      Автор: Марина Савченко
      Теги: Новости Украины Протесты в Каховке Полиция Криминал Криминальные новости Убийство Новости Херсона
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Як почати діяти і не нашкодити психічному здоров'ю
      Уляна Супрун 236
      сегодня , 08:40 Конфлікт США та Ірану: яка небезпека чекає Україну?
      Віталій Портников 1546
      сегодня , 08:01 Миллиардеры Украины: что надо знать об Игоре Коломойском
      Світлана Попова 1533
      4 января , 20:00 Корупція в "Укроборонпромі": чи вплинув гучний скандал на поразку Порошенка
      Антон Голобородько 273
      4 января , 19:04 Вертеп: что это за действо и почему его так ждут в украинских семьях на Рождество
      Уляна Журба 3950
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук