В Каховке люди снова пикетировали отделение полиции: видео

В Каховке на Херсонщине люди в очередной раз собрались под стенами полиции из-за резонансного убийства, к которому, вероятно, причастны полицейские.

По информации корреспондентки 24 канала, под Каховским отделением полиции собрались около 200 человек. Они принесли туда свечи и перекрыли одну полосу для движения транспорта.

К слову: Протесты из-за громкого убийства в Каховке – заявление полиции

На место протестов приехал заместитель начальника полиции области Николай Вербицкий. Он сообщил, что уже собрана специальная комиссия, состоящая из лучших следователей и оперативников. Именно они будут расследовать убийство 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, а также как именно и почему оно покрывалось в полиции. Также назначены дополнительные экспертизы, к примеру, судмедэкспертизу тела должны проводить три лучших квалифицированных эксперта, которая должна дать окончательный ответ, из какого вида оружия стреляли в мужчину.

Сегодня утром также стало известно о новых деталях преступления. По предварительной информации, погибший приехал на машине к дому, где произошло убийство. Машину обнаружили на одной из станций технического обслуживания города.



Убитый Владимир Чебукин

Кроме этого, полиция только вчера, 4 января, после двух суток преступления, изъяла все видеокамеры из дома, где произошло убийство. Однако, что они показали, пока не известно.

Смотрите видео протестов в Каховке:

Почему люди вышли на протест?

1 января в городе убили 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина. Мужчина имел конфликт из-за родного сына с сожителем своей бывшей жены. И когда приехал к дому бывшей, то получил несколько смертельных пуль от него.



Главного подозреваемого, бывшего правоохранителя, на два месяца взяли под стражу. Люди же убеждены, что стрелок мог быть не один. Ведь в момент трагедии он отдыхал в доме в компании полицейских.



Люди уже третий день пикетируют отделение полиции, чтобы правоохранители справедливо вели расследования. В то же время некоторые из них жгли автомобильные шины, бросали камни и использовали пиротехнические средства.