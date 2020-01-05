У Каховці люди знову пікетували відділок поліції: відео

В Каховці, що на Херсонщині, люди вкотре зібрались під стінами поліції через резонансне вбивство, до якого ймовірно причетні поліцейські.

За інформацією кореспондентки 24 каналу, під Каховським відділком поліції зібрались близько 200 людей. Вони принесли туди свічки та перекрили одну смугу для руху транспорту.

До слова: Протести через гучне вбивство у Каховці – заява поліції

На місце протестів приїхав заступник начальника поліції області Микола Вербицький. Він повідомив, що вже зібрана спеціальна комісія, яка складається з найкращих слідчих та оперативників. Саме вони будуть розслідувати вбивство 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, а також як саме та чому воно покривалось у поліції.



Рідні загиблого прийшли на протест



До людей вийшов заступник начальника поліції області Микола Вербицький

Правоохоронці призначили й додаткові експертизи. До прикладу, судмедекспертизу тіла мають проводити три найкращі кваліфіковані експерти. Саме вона має дати остаточну відповідь, з якого виду зброї стріляли у чоловіка.



На мітинг прийшли майже 200 людей

Окрім цього, стали відомі про нові деталі злочину. За попередньою інформацією, загиблий приїхав автівкою до будинку, де сталось вбивство. Машину виявили на одній із станцій технічного обслуговування міста.



Вбитий Володимир Чебукін

Також відомо, що поліція лише вчора, 4 січня, після двох діб злочину, вилучила всі відеокамери з будинку, під яким вбили чоловіка. Однак, що вони показали, наразі не відомо.

Дивіться відео протестів у Каховці:

Чому люди вийшли на протест?1 січня у місті вбили 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Чоловік мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем своєї колишньої дружини. І коли приїхав до будинку колишньої, то отримав кілька смертельних куль від нього.



Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, на два місяці вже взяли під варту. Люди ж переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії він відпочивав у будинку в компанії тамтешніх поліцейських.



Люди вже третій день пікетують відділок поліції, аби правоохоронці справедливо ввели розслідування. Водночас деякі з них палили автомобільні шини, кидали каміння та використовували піротехнічні засоби.