Протести через гучне вбивство у Каховці: заява поліції

У поліції Херсонської області запевнили, що вони дуже ретельно та справедливо розслідуватимуть вбивство, яке сталося у Каховці в новорічну ніч і яке спровокували протести у місті.

Поліція Херсонської області у своєму фейсбуці, зокрема, нагадує, що 4 січня упродовж дня у Каховці перед районним відділом поліції відбувалася протестна акція місцевих жителів щодо вбивства, яке сталося уночі проти 1 січня. Активісти вимагали від правоохоронців справедливого розслідування. Водночас деякі з них палили автомобільні шини, кидали каміння та використовували піротехнічні засоби.

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Ця подія набула для міста певного резонансу. Адже підозрюваний у вмисному вбивстві на момент скоєння злочину проводив свято в одній компанії з працівником районного відділу поліції. Тому сторона потерпілого вважає, що поліція буде намагатися розслідувати цей злочин не належним чином. Керівництво поліції Херсонщини, зі свого боку, запевняє, що досудове розслідування буде проводитись неупереджено,

– наголосили у поліції.

Наразі ця справа перебуває під особистим контролем керівника поліції Херсонської області Олександра Прокудіна. А усі матеріали передано до слідчого управління поліції області. Водночас правоохоронці заявили, розслідування буде неупередженим і всебічним.

"В разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством. Досудове розслідування проводиться належним чином, усі дії поліції перебувають під процесуальним наглядом прокуратури", – додали у поліції Херсонщини.

Крім того, тут звернулися до жителів області з проханням проводити акції виключно в мирний спосіб і не порушувати публічний порядок.

Раніше Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв заявляв, що він також бере під особистий контроль розслідування вбивства у новорічну ніч у Каховці.

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Протести в Каховці: передісторія

1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Попередня причина – ревнощі. Зголом останній помер у лікарні.

Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".

Також журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, та навить міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.

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