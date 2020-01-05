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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ

      Зв'язки не допоможуть уникнути покарання, – влада відреагувала на протести в Каховці

      921 Читать новость на русском
      Протести в Каховці / most.ks.ua

      Розслідування резонансного вбивства в Каховці, яке стало причиною протестів і до якого можуть бути причетні поліцейські, влада візьме під особливий контроль.

      Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, написавши відповідний пост у фейсбуці.

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      Хід розслідування контролюватиму особисто. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання,
      – наголосив Гусєв.

      І додав, що розслідування злочину "має бути професійним та неупередженим".

      Голова ОДА також виокремив дві деталі справи:

      • Підозрюваного, який є колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано.
      • Іншого учасника події, чинного поліцейського, перевірять на поліграфі.

      У поліції також відреагували на ситуацію. 

      "Досудове розслідування буде проводитися неупереджено та належним чином. В разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством", – заявив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.

      Протести в Каховці: передісторія

      • 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого мешканця Володимира Чебукіна – начебто через ревнощі. Підстрелений чоловік помер у лікарні.
      • Правоохоронці затримали зловмисника, суд навіть обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
      • Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".
      • Журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, ба більше – міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.
      • Справа набула неабиякого резонансу, і зрештою місцеві вийшли на протест проти бездіяльності поліції.

      Детальніше: Вбивство на Херсонщині: чому людей обурило розслідування правоохоронців

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Кримінальні новини Новини України Протести в Каховці Новини Херсона Поліція Протести
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