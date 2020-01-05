Зв'язки не допоможуть уникнути покарання, – влада відреагувала на протести в Каховці

Розслідування резонансного вбивства в Каховці, яке стало причиною протестів і до якого можуть бути причетні поліцейські, влада візьме під особливий контроль.

Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, написавши відповідний пост у фейсбуці. Читайте також: У Каховці під відділком поліції запалили шини та піротехніку через резонансне вбивство: відео Хід розслідування контролюватиму особисто. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання,

– наголосив Гусєв. І додав, що розслідування злочину "має бути професійним та неупередженим". Голова ОДА також виокремив дві деталі справи: Підозрюваного, який є колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано.

Іншого учасника події, чинного поліцейського, перевірять на поліграфі. У поліції також відреагували на ситуацію. "Досудове розслідування буде проводитися неупереджено та належним чином. В разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством", – заявив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін. Протести в Каховці: передісторія 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого мешканця Володимира Чебукіна – начебто через ревнощі. Підстрелений чоловік помер у лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника, суд навіть обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.

Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".

Журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, ба більше – міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.

Справа набула неабиякого резонансу, і зрештою місцеві вийшли на протест проти бездіяльності поліції. Детальніше: Вбивство на Херсонщині: чому людей обурило розслідування правоохоронців