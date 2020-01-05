Зв'язки не допоможуть уникнути покарання, – влада відреагувала на протести в Каховці
Розслідування резонансного вбивства в Каховці, яке стало причиною протестів і до якого можуть бути причетні поліцейські, влада візьме під особливий контроль.
Про це заявив голова Херсонської обласної державної адміністрації Юрій Гусєв, написавши відповідний пост у фейсбуці.
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Хід розслідування контролюватиму особисто. Жодні зв'язки не допоможуть винним уникнути покарання,
– наголосив Гусєв.
І додав, що розслідування злочину "має бути професійним та неупередженим".
Голова ОДА також виокремив дві деталі справи:
- Підозрюваного, який є колишнім співробітником органів внутрішніх справ, затримано.
- Іншого учасника події, чинного поліцейського, перевірять на поліграфі.
У поліції також відреагували на ситуацію.
"Досудове розслідування буде проводитися неупереджено та належним чином. В разі доведення причетності працівника Каховського відділу поліції до скоєння злочину він понесе найсуворішу відповідальність, передбачену чинним законодавством", – заявив начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін.
Протести в Каховці: передісторія
- 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого мешканця Володимира Чебукіна – начебто через ревнощі. Підстрелений чоловік помер у лікарні.
- Правоохоронці затримали зловмисника, суд навіть обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
- Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".
- Журналісти припускають, що поліцейський навмисне нічого не зробив, аби запобігти кривавому фіналу, ба більше – міг сам підбивати друга на злочин, переконуючи, що нікого не покарають.
- Справа набула неабиякого резонансу, і зрештою місцеві вийшли на протест проти бездіяльності поліції.
Детальніше: Вбивство на Херсонщині: чому людей обурило розслідування правоохоронців
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