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      Связи не помогут избежать наказания, – власть отреагировала на протесты в Каховке

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      Протесты в Каховке / most.ks.ua

      Расследование резонансного убийства в Каховке, которое стало причиной протестов и к которому могут быть причастны полицейские, власть возьмет под особый контроль.

      Об этом заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев, написав соответствующий пост в фейсбуке.

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      Ход расследования буду контролировать лично. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания,
      – отметил Гусев.

      И добавил, что расследование преступления "должно быть профессиональным и беспристрастным".

      Председатель ОГА также выделил две детали дела:

      • Подозреваемого, который является бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержали.
      • Другого участника события, действующего полицейского, проверят на полиграфе.

      В полиции также отреагировали на ситуацию

      "Досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и надлежащим образом. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", – заявил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

      Протесты в Каховке: предыстория

      • 1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина – якобы из-за ревности. Подстреленный мужчина скончался в больнице.
      • Правоохранители задержали злоумышленника, суд даже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.
      • Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина перед этим вместе "культурно отдыхали".
      • Журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, более того – мог сам провоцировать друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.
      • Дело приобрело значительный резонанс, и в конце концов местные жители вышли на протест против бездействия полиции.

      Подробнее: Убийство на Херсонщине: почему людей возмутило расследование правоохранителей

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      349
      Автор: Северин Трач
      Теги: Протесты Криминальные новости Полиция Новости Херсона Протесты в Каховке Новости Украины
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