Связи не помогут избежать наказания, – власть отреагировала на протесты в Каховке

Расследование резонансного убийства в Каховке, которое стало причиной протестов и к которому могут быть причастны полицейские, власть возьмет под особый контроль.

Об этом заявил председатель Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев , написав соответствующий пост в фейсбуке.

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Ход расследования буду контролировать лично. Никакие связи не помогут виновным избежать наказания,

– отметил Гусев.

И добавил, что расследование преступления "должно быть профессиональным и беспристрастным".

Председатель ОГА также выделил две детали дела:

Подозреваемого, который является бывшим сотрудником органов внутренних дел, задержали.

Другого участника события, действующего полицейского, проверят на полиграфе.

В полиции также отреагировали на ситуацию

"Досудебное расследование будет проводиться беспристрастно и надлежащим образом. В случае доказательства причастности работника Каховского отдела полиции к совершению преступления он понесет строжайшую ответственность, предусмотренную действующим законодательством", – заявил начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

Протесты в Каховке: предыстория

1 января 29-летний мужчина расстрелял из ружья в 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина – якобы из-за ревности. Подстреленный мужчина скончался в больнице.

Правоохранители задержали злоумышленника, суд даже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.

Во время перестрелки на месте преступления был сотрудник полиции. В местных СМИ говорят, что правоохранитель и стрелявший в Чебукина перед этим вместе "культурно отдыхали".

Журналисты предполагают, что полицейский намеренно ничего не сделал, чтобы предотвратить кровавый финал, более того – мог сам провоцировать друга на преступление, убеждая, что никого не накажут.

Дело приобрело значительный резонанс, и в конце концов местные жители вышли на протест против бездействия полиции.