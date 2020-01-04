Убийство на Херсонщине: почему людей возмутило расследование правоохранителей

В Каховке люди подозревают полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Который хотел, чтобы бывшая жена разрешила видеться с родным сыном. Однако ее новый избранник, бывший милиционер, был против этого. Во время очередной словесной перепалки выпустил с десяток пуль в первого мужа жены. Подозреваемого задержали правоохранители. Однако родственники опасаются, что справедливого решения не будет.

Сотня возмущенных людей пришли под местный участок полиции. Среди них родные и знакомые погибшего. Мать держит фото убитого сына. Рассказала, что он до последнего хотел жить. Однако более десяти пуль, которые выпустил в его тело злоумышленник, не дали шанса на жизнь. Мужчина скончался в больнице.

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"Реаниматолог вышел и сказал, что там железные пули из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", – сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

У него пробиты легкие в двух местах. У него пробита печень в пяти местах. У него отрезали две кишки по метру. У него простреленный желудок, половину вырезан,

– рассказала сестра убитого Дарья Чебукина.

Погибшего, которому было 26 лет, расстрелял гражданский муж его бывшей жены. А все началось со словесной перепалки в первый день нового года из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины. Отчим захотел забрать сына у его родного отца.

По версии следствия, в день трагедии отец мальчика приехал к дому бывшей жены с травматическим оружием. А ее сожитель, якобы обороняясь выбежал на него с карабином и начал стрелять.



Мать погибшего

Родственники убитого подозревают, что стрелков на самом деле было несколько. Ведь в доме как раз праздновала компания друзей отчима, поэтому и выстрелы были осуществлены из трех видов оружия.

В компании, в частности, отдыхал и действующий работник полиции. На время следствия его отстранили от работы. При этом правоохранители уверены, что к преступлению он не причастен. В деле мужчина фигурирует как свидетель.



Пикет

Люди говорят, что у жены подозреваемого очень влиятельные родственники. Поэтому заявляют, в деле уже исчезают вещественные доказательства. Ситуацию могли бы прояснить записи с камер, расположенных на здании, рядом с которым все произошло, но видео исчезло. Как и следы крови на улице.

Пока единственного подозреваемого в деле суд отправил под стражу на два месяца. А вот убитого мужчину похоронят еще не скоро. Его родственники хотят отправить тело на независимую экспертизу, поскольку официальной не доверяют.