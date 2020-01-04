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      Вбивство на Херсонщині: чому людей обурило розслідування правоохоронців

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      У Каховці люди підозрюють поліцію у приховуванні слідів вбивства чоловіка. Який хотів, аби колишня дружина дозволила бачитися з рідним сином. Проте її новий обранець, який колишній правоохоронець, був проти цього. Під час чергової словесної перепалки випустив з десяток куль у першого чоловіка дружини. Підозрюваного затримали правоохоронці. Проте, родичі побоюються що справедливого рішення не буде.

      Сотня обурених людей прийшли під місцевий відділок поліції. Серед них рідні та знайомі загиблого. Згорьована мати тримає фото вбитого сина. Розповіла, що він до останнього хотів жити. Однак понад десять куль, які випустив у його тіло зловмисник, не дали шансу на життя. Чоловік помер у лікарні.

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      "Реаніматолог вийшов й сказав, що там залізні кулі з автомата. І взагалі сказав, що там було три види, три різні зброї", – повідомила мати загиблого Олена Чебукіна.

      У нього пробиті легені у двох місцях. У нього пробита печінка в п’яти місцях. У нього відрізали дві кишки по метру. У нього прострелений шлунок, який на половину вирізаний,
      – розповіла сестра вбитого Дар’я Чебукіна.

      Загиблого, якому було 26 років, розстріляв цивільний чоловік його колишньої дружини. А все почалось зі словесної перепалки у перший день нового року через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька.

      За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись вибіг на нього з карабіном, і почав стріляти.

      Мати загиблого
      Мати загиблого

      Родичі вбитого підозрюють, що стрільців насправді було декілька. Адже у будинку якраз святкувала компанія друзів вітчима, тож і постріли були здійснені із трьох видів зброї.

      В компанії, зокрема, відпочивав і чинний працівник поліції. На час слідства його відсторонили від роботи. При цьому правоохоронці впевнені, що до злочину він не причетний. У справі чоловік фігурує як свідок.

      Пікет
      Пікет

      Люди кажуть, що у дружини підозрюваного дуже впливові родичі. Тож заявляють, у справі вже зникають речові докази. Ситуацію могли б прояснити записи з камер, розташованих на будинку, поряд з яким все сталося, але відео зникло. Як і сліди крові на вулиці.

      Наразі єдиного підозрюваного у справі суд відправив під варту на два місяці. А от вбитого чоловіка поховають ще не скоро. Його родичі хочуть відправити тіло на незалежну експертизу, оскільки офіційній не довіряють.

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      Автор: Ірина Кунинець
      Теги: Новини України Новини Херсона Вбивство Поліція
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