У Каховці під відділком поліції запалили шини та піротехніку через резонансне вбивство: відео

У Каховці на Херсонщині біля відділення поліції триває мітинг. Учасники акції вже закидали будівлю димовими шашками та підпалили шини. Активісти вимагають розслідувати резонансе вбивство місцевого жителя Володимира Чебукіна.

Як пише місцеве видання "Мост", яке у 2012 році заснувала Катерина Гандзюк, учасники акції, зокрема, вимагають викликати начальника тутешньої поліції. Загалом тут зібралися декілька десятків молодих людей.

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Митинг визле Полиции Каховки Posted by Херсон оперативный on Saturday, 4 January 2020

Крім того, вони будівлю райвідділу закидають піротехнікою та димовими шашками. Пожежники, що прибули на місце, оперативно все гасять. Крім того, вулицю під райвідділом перекрили силовики.

Резонансне вбивство у Каховці: люди запалили шини під відділком поліції – відео

За інформацією "Сайту міста Херсон", начальник місцевого відділу поліції Олексій Войчек уже зустрівся з обуреними жителями Каховки, але людей не задовольнили його пояснення.

Сегодня в 14.00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Владимира Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается. Напомним, основной свидетель по убийству Чебукина, ныне отстраненный сотрудник Каховского отдела полиции, на данный момент проходит освидетельствование на полиграфе. Posted by Каховська Зоря on Saturday, 4 January 2020

Зауважимо, що акція під відділком поліції розпочалася ще вдень. Спершу все було спокійно. Згодом захід перетворився на акцію протесту з палаючими шинами та фаєрами.

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Що відомо про вбивство, яке так розлютило жителів Каховки

Тут уранці 1 січня 29-річний чоловік упритул розстріляв із рушниці у 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна, випустивши в нього 15 куль. Причиною таких дій стали ревнощі.

У підсумку потерпілий від отриманих вогнепальних поранень помер. А зловмисника правоохоронці затримали. Поліція кваліфікувала подію як замах на вбивство. 3 січня у Каховському суді відбулося засідання з обрання затриманому запобіжного заходу. Суддя підтримав клопотання слідчого та постановив заарештувати підозрюваного на 60 діб без права внесення застави.

Цікаво, що під час перестрілки на місці був присутнім співробітник поліції. За інформацією ЗМІ, як правоохоронець, так і стрілець перед цим разом "культурно відпочивали". Тому журналісти припускають, що поліцейський не лише нічого не зробив для того, щоб запобігти кривавому фіналу, але і міг сам підбивати свого друга, переконуючи того, що обидвом за це нічого небуде.

Наразі щодо поліцейського розпочали судове розслідування та він має пройти перевірку на телеграфі. Водночас ДБР відкрило кримінальне провадження про перевищення влади. Самого ж поліцейського відсторонили від служби. Щоправда, ця справа у місті отримала неабиякий резонанс, і місцеві жителі почали протестувати проти бездіяльності правоохоронців.

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Зауважимо, що це не перше резонансне вбивство за останній рік, до якого можуть бути причетними працівники поліції. Зокрема, 31 травня 2019 року у Переяславі на Київщині двоє правоохоронців влучили у 5-річного Кирила Тлявова. Згодом дитина померла.

Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом стало відомим, що правоохоронці були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.

У вбивстві Кирила підозрюють старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній. Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.