Вбивство у Каховці: адвокатка розповіла, як слідчий приховував матеріали

Адвокатка вбитого у Каховці чоловіка наразі ще не отримала матеріалів кримінального провадження, до якого може бути причетний місцевий правоохоронець. Слідчий при цьому переконував, що їх немає.

Ірина Краснова взялася за цю справу ще 3 січня, коли до неї звернулася родина потерпілого, повідомляє "Громадське".

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Адвокатка зазначає, що того ж дня вона разом з батьком вбитого Михайлом Чебукіним звернулася до відділу Каховської поліції, щоб отримати матеріали справи. Однак їй відмовили у зв’язку з тим, що, нібито, "у цьому кримінальному провадженні немає потерпілих".

За її словами, також відмовили у наданні матеріалів й через те, що матеріали вже направили до Головного управління Національної поліції Херсонської області.

Довіри вже не було, оскільки, наголошуючи на тому, слідчий тримав у руках матеріали кримінального провадження й одночасно казав про те, що їх немає,

– наголосила адвокатка.

Краснова також додала, що у неї "виникли сумніви щодо упередженості Каховської поліції. Вона, що має отримати матеріали справи 8 січня, коли з'явиться в ГУ Нацполіції Херсонської області.



У Каховці, що на Херсонщині, люди три дні пікетують відділок поліції, аби правоохоронці справедливо ввели розслідування вбивства, яке сталося 1 січня. До справи може бути причетний поліцейський. Активісти палили автомобільні шини, кидали каміння та використовували піротехнічні засоби.

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