Вбивство у Каховці: адвокатка розповіла, як слідчий приховував матеріали
Адвокатка вбитого у Каховці чоловіка наразі ще не отримала матеріалів кримінального провадження, до якого може бути причетний місцевий правоохоронець. Слідчий при цьому переконував, що їх немає.
Ірина Краснова взялася за цю справу ще 3 січня, коли до неї звернулася родина потерпілого, повідомляє "Громадське".
Дивіться також: У Каховці люди знову пікетували відділок поліції – відео
Адвокатка зазначає, що того ж дня вона разом з батьком вбитого Михайлом Чебукіним звернулася до відділу Каховської поліції, щоб отримати матеріали справи. Однак їй відмовили у зв’язку з тим, що, нібито, "у цьому кримінальному провадженні немає потерпілих".
За її словами, також відмовили у наданні матеріалів й через те, що матеріали вже направили до Головного управління Національної поліції Херсонської області.
Довіри вже не було, оскільки, наголошуючи на тому, слідчий тримав у руках матеріали кримінального провадження й одночасно казав про те, що їх немає,
– наголосила адвокатка.
Краснова також додала, що у неї "виникли сумніви щодо упередженості Каховської поліції. Вона, що має отримати матеріали справи 8 січня, коли з'явиться в ГУ Нацполіції Херсонської області.
У Каховці, що на Херсонщині, люди три дні пікетують відділок поліції, аби правоохоронці справедливо ввели розслідування вбивства, яке сталося 1 січня. До справи може бути причетний поліцейський. Активісти палили автомобільні шини, кидали каміння та використовували піротехнічні засоби.
Чому у Каховці протестують?
- 1 січня у місті вбили 26-річного місцевого жителя Володимира Чебукіна. Чоловік мав конфлікт через рідного сина зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Коли приїхав до будинку колишньої, то отримав кілька смертельних куль від нього.
-
- Головного підозрюваного, колишнього правоохоронця, на два місяці вже взяли під варту. Люди ж переконані, що стрілець міг бути не один. Адже у момент трагедії він відпочивав у будинку в компанії тамтешніх поліцейських.