Вбивство у Каховці: які відносини були між родинами жертви і нападника
Трагічно вбитий у Каховці Володимир Чебукін останнім часом сильно скандалив зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Причиною сварок став маленький син, якого нападник хотів відсудити у Володимира.
Матір вбитого Володимира Чобукіна Олена розповіла, що її родина постійно спілкувалася з колишньою невісткою і сватами, передає hromadske. Їх син, внук пані Олени, часто бував у них вдома.
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"Він (Володимир, – 24 канал) входив до того будинку, він там прожив 3,5 роки. Він любив свою дружину до цього дня, напевне. Він сильно любив свого сина, настільки, що ми з ним спілкувалися, він постійно до нас приходив. Ми були в хороших стосунках з нашими сватами", – розповіла жінка.
За її словами, Володимир останнім часом мав не найкращі стосунки з нинішнім співмешканцем ексдружини. Вітчим погрожував відсудити сина у рідного батька.
Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що вони довго листувалися, сварилися. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали,
– додала матір убитого.
Жінка також розповіла, що родина нападника приходила у реанімацію до її сина Володимира після інциденту.
Як сталося вбивство у Каховці?
- 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного Володимира Чебукіна - колишнього чоловіка його нинішньої цивільної дружини. Згодом останній помер у лікарні.
- Причиною вбивства стали ревнощі. Зокрема чоловіки посварились через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька - Володимира.
- За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись, вибіг на нього з карабіном і почав стріляти.
- Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
- Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали".
- 4 січня у Каховці на Херсонщині спалахнули протести через це вбивство Володимира Чебукіна. Учасники акції закидали будівлю димовими шашками та підпалили шини. Активісти вимагають об'єктивного розслідування злочину.