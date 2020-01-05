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      Вбивство у Каховці: які відносини були між родинами жертви і нападника

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      Мати вбитого у Каховці чоловіка розповіла про його відносини з нападником / hromadske.ua

      Трагічно вбитий у Каховці Володимир Чебукін останнім часом сильно скандалив зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Причиною сварок став маленький син, якого нападник хотів відсудити у Володимира.

      Матір вбитого Володимира Чобукіна Олена розповіла, що її родина постійно спілкувалася з колишньою невісткою і сватами, передає hromadske. Їх син, внук пані Олени, часто бував у них вдома.

      До теми: Вбивство у Каховці: адвокатка розповіла, як слідчий приховував матеріали

      "Він (Володимир, – 24 канал) входив до того будинку, він там прожив 3,5 роки. Він любив свою дружину до цього дня, напевне. Він сильно любив свого сина, настільки, що ми з ним спілкувалися, він постійно до нас приходив. Ми були в хороших стосунках з нашими сватами", – розповіла жінка.

      За її словами, Володимир останнім часом мав не найкращі стосунки з нинішнім співмешканцем ексдружини. Вітчим погрожував відсудити сина у рідного батька.

      Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що вони довго листувалися, сварилися. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали,
      – додала матір убитого.

      Жінка також розповіла, що родина нападника приходила у реанімацію до її сина Володимира після інциденту.

      Як сталося вбивство у Каховці?

      • 1 січня 29-річний чоловік розстріляв із рушниці 26-річного Володимира Чебукіна - колишнього чоловіка його нинішньої цивільної дружини. Згодом останній помер у лікарні.
      • Причиною вбивства стали ревнощі. Зокрема чоловіки посварились через те, хто виховуватиме дитину жінки. Вітчим захотів забрати сина у його рідного батька - Володимира.
      • За версією слідства, у день трагедії батько хлопчика приїхав до будинку колишньої дружини з травматичною зброєю. А її співмешканець, начебто обороняючись, вибіг на нього з карабіном і почав стріляти.
      • Правоохоронці затримали стрільця та суд вже обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою 60 діб без права внесення застави.
      • Під час перестрілки на місці злочину був співробітник поліції. У місцевих ЗМІ кажуть, що правоохоронець і той, хто стріляв у Чебукіна, перед цим разом "культурно відпочивали". 
      • 4 січня у Каховці на Херсонщині спалахнули протести через це вбивство Володимира Чебукіна. Учасники акції закидали будівлю димовими шашками та підпалили шини. Активісти вимагають об'єктивного розслідування злочину.
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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Жертви Новини України Новини політики Протести в Каховці Діти і неповнолітні Кримінальні новини
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