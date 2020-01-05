Вбивство у Каховці: які відносини були між родинами жертви і нападника

Трагічно вбитий у Каховці Володимир Чебукін останнім часом сильно скандалив зі співмешканцем своєї колишньої дружини. Причиною сварок став маленький син, якого нападник хотів відсудити у Володимира.

Матір вбитого Володимира Чобукіна Олена розповіла, що її родина постійно спілкувалася з колишньою невісткою і сватами, передає hromadske. Їх син, внук пані Олени, часто бував у них вдома.

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"Він (Володимир, – 24 канал) входив до того будинку, він там прожив 3,5 роки. Він любив свою дружину до цього дня, напевне. Він сильно любив свого сина, настільки, що ми з ним спілкувалися, він постійно до нас приходив. Ми були в хороших стосунках з нашими сватами", – розповіла жінка.

За її словами, Володимир останнім часом мав не найкращі стосунки з нинішнім співмешканцем ексдружини. Вітчим погрожував відсудити сина у рідного батька.

Володимир настільки сильно любив свого сина, що його могли викликати на якусь провокацію, поїхати розбиратися… У ніч вбивства з’ясувалося, що вони довго листувалися, сварилися. Були свідки, які казали, що у них були постійні скандали,

– додала матір убитого.

Жінка також розповіла, що родина нападника приходила у реанімацію до її сина Володимира після інциденту.

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