Ворог націлився на кордони Дніпропетровщини та готується до штурмів ще однієї області

Російські ворожі сили готуються до штурмових дій в Запорізькій області та пробиваються на кордон Дніпропетровської області.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в етері Radio NV, повідомляє 24 Канал.

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Владислав Волошин нагадав, що місто Запоріжжя знаходиться за 30 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"І ворог, внісши певні зміни і покращивши системи скидування КАБів, добився того, що тепер ці бомби великої потужності – КАБ-250, КАБ-500 – прилітають уже по середмістю обласного центру", – наголосив він.

За його словами, ворог уже декілька тижнів поспіль готується до ведення штурмових дій. За даними української розвідки, противник збирав, навчав і готував штурмові групи піхоти, вчив їх застосовувати бойову техніку в бою.

"Уже протягом двох тижнів противник дуже активізував саме штурмові дії малими групами на Времівському напрямку. Щодня там відбувається 25, а то й 30 штурмових дій. Противник застосовує і танки, і бойові броньовані машини", – сказав речник Сил оборони Півдня України.

Спікер підкреслив, що окупанти застосовують тактику малих груп, якою користувалися в Соледарі, Бахмуті, Вугледарі і Авдіївці Донецької області.

"Противник має успіх частковий із залученням таких малих груп піхоти, і тому він цієї тактики дотримується і на Времівському напрямку, намагаючись взяти під контроль південь Донецької області, селище Велика Новосілка і вийти на кордон Дніпропетровської області. Цей наступ триває", – сказав Волошин.

Відповідно до даних української розвідки, подібна підготовка зараз ведеться і на Оріхівському напрямку. Там загарбники намагатимуться повернути під свій контроль те, що втратили під час українського контрнаступу в 2023 році – Роботине – і вийти до Оріхова, щоб перерізати логістичні шляхи нашому угрупуванню військ, яке зараз перебуває на сході Запорізької області.

"А також противник починає підготовку подібних штурмових груп із залученням техніки для подібних штурмових дій і на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському напрямку вже йде перекидання особового складу на передові позиції. Тобто зовсім скоро він почне там також подібні дії. За даними розвідки, противник перекидає доволі значну кількість таких штурмових груп піхоти – до ста. Очікуються дуже активні штурми. Ворог готується на Куликівському полігоні", – додав Волошин.