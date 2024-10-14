Гаряча ситуація відразу на 3 напрямках, на одному – 50 штурмів, – Генштаб про ситуацію на фронті

Російські окупанти продовжують вести наступальні дії та намагаються прорвати оборону ЗСУ на фронті. Найгарячіше сьогодні було відразу на 3 напрямках.

Про це ідеться у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ. Там розповіли, яка ситуація на всіх напрямках фронту.

Дивіться також Чому Росія брала паузу в атаках "Шахедами": військовий експерт зауважив дивну деталь

Де найгарячіша ситуація на полі бою

За даними Генштабу ЗСУ, загалом від початку доби 14 жовтня відбулося 189 бойових зіткнень. Там наголосили, що найгарячіше сьогодні на Курахівському, Покровському та Лиманському напрямках.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження,

– ідеться в повідомленні.

Що відбувається на напрямках фронту

На Харківському напрямку російські вояки 2 рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів у районі Тихого. Водночас, авіація ворога завдала удару двома авіабомбами по населеному пункту Гарбузи.

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Колісниківки, Голубівки, Петропавлівки, Лозової та Вишневого. Українські захисники зупинили шістнадцять ворожих атак. Наразі ще 9 боєзіткнень продовжуються.

На Лиманському напрямку агресор 31 раз атакував позиції Сил оборони неподалік населених пунктів Новоєгорівка, Новолюбівка, Греківка, Невське, Терни, Ямполівка, Торське та Зарічне. Зазначається, що 10 боєзіткнень ще тривають.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили 3 штурми окупаційних військ у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Оріхово-Василівки та Диліївки. Сили оборони зупинили всі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 3 бої. Окупанти штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. Тут всі атаки також завершились невдачею для загарбників.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 38 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Мирнограда, Лисівки, Селидового, Гродівки, Новотроїцького та Новопавлівки. Наші захисники зупинили всі штурмові дії противника. Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено близько 300 окупантів, з них 148 – безповоротно. Також знищено 5 БМП, чотири одиниці автомобільної техніки, один мотоцикл. Чотири БМП, дві БМД та два БТР загарбників було пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог здійснив 50 спроб прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Ізмайлівка, Гірник, Зоряне, Курахівка, Цукурине, Новодмитрівка, Новоселидівка, Антонівка, Костянтинівка, Катеринівка, Георгіївка та Водяне. 39 боєзіткнень завершено, ще 11 – досі продовжуються. На цьому напрямку, за попередніми даними, втрати ворога безповоротними та пораненими склали понад 70 осіб. Також знищено дві бойові броньовані машини та пошкоджено два танки,

– повідомили в Генштабі.

На Времівському та Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій не проводили, проте, завдавали авіаударів по Новодарівці та Шахтарському.

На Оріхівському напрямку війська загарбницької армії 2 рази штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки та Новоданилівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Вісім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що на решті напрямків без особливих змін. Там додали, що триває операція в Курській області, де авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах.